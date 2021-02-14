Facebook собирается выпустить смарт-часы. Компания не будет экономить на их разработке и производстве, а продаваться они будут по себестоимости.
По данным The Information, cмарт-часы Facebook будут напрямую конкурировать с Apple Watch, а возможности нового гаджета будут напрямую завязаны с сервисами, доступными в социальной сети. Часы получат тесную интеграцию с Facebook и Facebook Messenger, а также смогут подключаться к различным устройствам для занятий спортом и поддержания здорового образа жизни, в том числе к платформе и тренажёрам Peloton Interactive.
Некоторые подробности о часах уже известны. Источники The Information сообщают, что программной платформой для них станет Android, они смогут работать без связки со смартфоном (хотя для полноценной работы он всё же потребуется) и будут поддерживать выход в интернет с помощью сотовой сети. Выпуск часов запланирован на 2022 год, а в 2023 выйдет их обновлённая и улучшенная версия.
Facebook уже имеет опыт выпуска гаджетов (например, продаёт шлем дополненной реальности Oculus Quest). Соцсеть также планировала выпустить собственный смартфон, но так и не решилась на реализацию этого проекта, поэтому он был закрыт.
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Сразу не интересно.