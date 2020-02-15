



Недавно принятый закон обязывает производителей и магазины предустанавливать на продающиеся в России смартфоны приложения российских разработчиков. Эти требования начнут действовать 1 июля 2020 года.



С июля 2021 года аналогичные требования будут предъявляться к планшетам, с июля 2022 — к компьютерам и ноутбукам, а в 2023 году — к телевизорам с функцией Smart TV. Список приложений, которые нужно предустанавливать на эти устройства, будет определён в постановлении Правительства РФ.



Федеральная антимонопольная служба представила список российских приложений, которые предлагается в обязательном порядке предустанавливать на телефоны, планшеты и умные телевизоры, продаваемые в России. Конкретные приложения не указываются, поскольку это нарушило бы ФЗ «О конкуренции», приводятся лишь категории программ. Тем не менее, в ведомстве конкретизируют требования к приложениям: они должны быть популярными, безопасными и формировать приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей.



С июля 2020 года на смартфоны, предназначенные для продажи в России, будут предустанавливать российские поисковики, карты и навигаторы, а с июля 2021 года вместе с расширением перечня устройств добавятся новые категории приложений, а именно — российские мессенджеры, антивирусы, социальные сети, почтовые сервисы и «Госуслуги». Устройства без таких приложений не смогут продаваться в России, за их реализацию магазинам грозит штраф.







