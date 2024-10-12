Финальный дизайн Samsung Galaxy S25 Ultra раскрыт

Фархад
S25 Ultra // Tecnizo Concept

Авторитетный инсайдер под ником Ice Universe продолжает раскрывать информацию об изменениях в будущем суперфлагмане Samsung Galaxy S25 Ultra. В этот раз он раскрыл окончательный дизайн девайса с очень интересным редизайном.

По словам источника, ободки камер в Galaxy S25 Ultra будут похожи на Galaxy Z Fold 6, но без выступа. Кроме того, окантовки объективов будут окрашены в цвет корпуса. Для сравнения, в Galaxy Z Fold 6 они всегда чёрные.

S25 Ultra

Расположение камер останется прежним. Более того, Samsung улучшит только сверхширокоугольную камеру, а все остальные модули останутся прежними. Девайс получит такой набор: 200 + 50 + 10 (3х) + 50 (5х) Мп.

Ожидается, что Samsung представит новую флагманскую серию Galaxy S25 уже в январе 2025 года.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
X
Cсылки по теме:
Честный обзор Samsung Galaxy S24 FE. Народный флагман пока не для народа
Появилась веская причина купить смартфон Galaxy вместо iPhone, особенно в России
Samsung убила три популярнейших смартфона Galaxy. Обновились и больше не включились

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также