Финальный дизайн Samsung Galaxy S25 Ultra раскрыт

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Авторитетный инсайдер под ником Ice Universe продолжает раскрывать информацию об изменениях в будущем суперфлагмане Samsung Galaxy S25 Ultra. В этот раз он раскрыл окончательный дизайн девайса с очень интересным редизайном.По словам источника, ободки камер в Galaxy S25 Ultra будут похожи на Galaxy Z Fold 6, но без выступа. Кроме того, окантовки объективов будут окрашены в цвет корпуса. Для сравнения, в Galaxy Z Fold 6 они всегда чёрные.Расположение камер останется прежним. Более того, Samsung улучшит только сверхширокоугольную камеру, а все остальные модули останутся прежними. Девайс получит такой набор: 200 + 50 + 10 (3х) + 50 (5х) Мп.Ожидается, что Samsung представит новую флагманскую серию Galaxy S25 уже в январе 2025 года.