Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 уже появился в продаже — можно купить на AliExpress с доставкой в Россию

Несколько дней назад компания Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Band 7. В России этого гаджета пока нет, но он продаётся в Китае, поэтому его можно приобрести на AliExpress.
Xiaomi Mi Band 7 доступен у нескольких продавцов, выбирайте по рейтингу, количеству заказов или цене:
3 317,63 руб. (Mi Global Zone Store)
3 234,68 руб. (Умный дом Store)
3 264,36 руб. (Fantacy Technology)
3 374,72 руб. (Mi Top Store)
3 317,63 руб. (Hong Kong Goldway)
3 500,30 руб. (Mi Bunny Store)
3 578,69 руб. (Mijia-Global Store)
3 317,63 руб. (Blulory Online Store)
И прочие из поиска по AliExpress…
Цены могут незначительно измениться в зависимости от курса доллара на AliExpress. А если AliExpress или продавец предоставит вам купон, покупка обойдётся дешевле.
Главная особенность Mi Band 7 — более крупный экран, который может работать в режиме Always On Display, постоянно отображая время.
Диагональ AMOLED-экрана была увеличена с 1,56 до 1,62 дюйма при разрешении 490×192 пикселей. При этом плотность изображения выросла на 25%, поэтому на экране теперь умещается ещё больше информации. Автономность фитнес-браслета не уменьшилась, поскольку ёмкость аккумулятора увеличена со 125 до 180 мАч. Корпус защищён по стандарту ATM 5, поэтому можно принимать душ и плавать не снимая браслет. Mi Band 7 может постоянно следить за пульсом и уровнем содержания кислорода в крови, а также мониторить качество сна. Предусмотрено более 120 спортивных режимов, а циферблаты можно выбирать и менять через мобильное приложение. Из нововведений — калькулятор тренировочной нагрузки, который сообщает, сколько времени нужно на восстановление организма перед следующим этапом тренировки.