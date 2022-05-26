Xiaomi AliExpress

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 уже появился в продаже — можно купить на AliExpress с доставкой в Россию

Александр



Несколько дней назад компания Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Band 7. В России этого гаджета пока нет, но он продаётся в Китае, поэтому его можно приобрести на AliExpress.

Xiaomi Mi Band 7 доступен у нескольких продавцов, выбирайте по рейтингу, количеству заказов или цене:

3 317,63 руб. (Mi Global Zone Store)
3 234,68 руб. (Умный дом Store)
3 264,36 руб. (Fantacy Technology)
3 374,72 руб. (Mi Top Store)
3 317,63 руб. (Hong Kong Goldway)
3 500,30 руб. (Mi Bunny Store)
3 578,69 руб. (Mijia-Global Store)
3 317,63 руб. (Blulory Online Store)
И прочие из поиска по AliExpress…

Цены могут незначительно измениться в зависимости от курса доллара на AliExpress. А если AliExpress или продавец предоставит вам купон, покупка обойдётся дешевле.

Главная особенность Mi Band 7 — более крупный экран, который может работать в режиме Always On Display, постоянно отображая время.

Диагональ AMOLED-экрана была увеличена с 1,56 до 1,62 дюйма при разрешении 490×192 пикселей. При этом плотность изображения выросла на 25%, поэтому на экране теперь умещается ещё больше информации. Автономность фитнес-браслета не уменьшилась, поскольку ёмкость аккумулятора увеличена со 125 до 180 мАч. Корпус защищён по стандарту ATM 5, поэтому можно принимать душ и плавать не снимая браслет. Mi Band 7 может постоянно следить за пульсом и уровнем содержания кислорода в крови, а также мониторить качество сна. Предусмотрено более 120 спортивных режимов, а циферблаты можно выбирать и менять через мобильное приложение. Из нововведений — калькулятор тренировочной нагрузки, который сообщает, сколько времени нужно на восстановление организма перед следующим этапом тренировки.

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Комментарии

S.T.A.L.K.E.R.
+334
S.T.A.L.K.E.R.
Ну и где те, что писали его цену :

«В пересчёте на наши деньги получается около 2350 и 2050 рублей.» ?! 😁😁😁
2 часа назад в 19:08
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–466
n0mer S.T.A.L.K.E.R.
Ты как маненький. Ну это ж старт продаж. Потерпи немного. Такое ощущение, что ты на эппл воч последние 35 тыр выкинул недавно)))
8 минут назад
#
tellurian
+3765
tellurian S.T.A.L.K.E.R.
Так это цена в Китае. Доставку и прибыль добавьте.
И это рекомендованная цена. Она может быть ниже и выше.
5 минут назад
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+39
Игорь Титов
Сделать ошибку в тексте еще можно понять) но в заголовке🤦‍♂️🤷‍♂️ опять Т9?! Баслет🤦‍♂️🤣
2 часа назад в 19:08
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