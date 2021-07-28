





По данным китайских инсайдеров, компания Xiaomi провела корпоративную презентацию нового фитнес-браслета. Новинка получила название Mi Band X и будет отличаться от всех предыдущих моделей серии Mi Band.Всю поверхность Mi Band X занимает экран. Привычного ремешка не будет, фитнес-браслет целиком оборачивается вокруг руки и фиксируется на магнитном держателе, адаптируясь под толщину запястья. Примерно такими же были смарт-часы Nubia Alpha Watch, вышедшие в 2020 году.Инсайдер выложил фотографию с внутренней презентации Mi Band X, но скрыл самое интересное — внешний вид новинки крупным планом на слайде. Это только добавляет интриги. С учётом необычной нумерации можно предположить, что Mi Band X станет экспериментальным продуктом, выйдет лимитированным тиражом и будет стоить дороже предыдущих фитнес-браслетов Xiaomi.