Xiaomi Mi Band X

По данным китайских инсайдеров, компания Xiaomi провела корпоративную презентацию нового фитнес-браслета. Новинка получила название Mi Band X и будет отличаться от всех предыдущих моделей серии Mi Band.

Всю поверхность Mi Band X занимает экран. Привычного ремешка не будет, фитнес-браслет целиком оборачивается вокруг руки и фиксируется на магнитном держателе, адаптируясь под толщину запястья. Примерно такими же были смарт-часы Nubia Alpha Watch, вышедшие в 2020 году.

Xiaomi

Инсайдер выложил фотографию с внутренней презентации Mi Band X, но скрыл самое интересное — внешний вид новинки крупным планом на слайде. Это только добавляет интриги. С учётом необычной нумерации можно предположить, что Mi Band X станет экспериментальным продуктом, выйдет лимитированным тиражом и будет стоить дороже предыдущих фитнес-браслетов Xiaomi.


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