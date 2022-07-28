Xiaomi

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 7 теперь можно купить в России

Александр



В конце мая компания Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Smart Band 7 и почти моментально он появился в продаже. До недавних пор он продавался в Китае, а в Россию завозился только крохотными партиями, которые распределялись по небольшим магазинам.

28 июля Xiaomi Mi Smart Band 7 появился в России сразу в трёх крупных торговых сетях — «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS. Они предлагают этот фитнес-браслет за 3000 рублей со скидкой в размере 500 рублей. С 1 августа цена будет увеличена до 3500 рублей. В Китае он продаётся примерно за столько же — 3300-3500 рублей. В России доступна только версия без NFC-модуля.

Корпус Mi Smart Band 7 чуть крупнее, чем у Mi Smart Band 6, поэтому ремешки от одной модели несовместимы с другой — придётся покупать новые, старые не подойдут. Диагональ AMOLED-экрана была увеличена с 1,56 до 1,62 дюйма при разрешении 490×192 пикселей. При этом плотность изображения выросла на 25%, поэтому на экране теперь умещается ещё больше информации. Автономность фитнес-браслета не уменьшилась, поскольку ёмкость аккумулятора увеличена со 125 до 180 мАч. Корпус защищён по стандарту ATM 5, поэтому можно принимать душ и плавать не снимая браслет.

Mi Smart Band 7 поддерживает режим Always On Display, в котором на экране постоянно отображается время. Фитнес-браслет может постоянно следить за пульсом и уровнем содержания кислорода в крови, а также мониторить качество сна. Предусмотрено более 120 спортивных режимов, а циферблаты можно выбирать и менять через мобильное приложение. Из нововведений — калькулятор тренировочной нагрузки, который сообщает, сколько времени нужно на восстановление организма перед следующим этапом тренировки.

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Комментарии

+2
ZEX777
Спасибо. Заказал. Сменю свои 4👍
Вчера в 19:26
#
+2
ZEX777 ZEX777
М.Видео 30го
Сегодня в 14:33
#
Hello!
+514
Hello!
Где можно весь список спортивных режимов?
Вчера в 20:06
#
dabody
+185
dabody
Хороша штука, но сейчас надо уже брать MiBand 7 Pro
Правда он только из Китая возможен, но сейчас цена будет падать поэтому его!
Вчера в 21:42
#
+695
hate_u dabody
Прошка пока только CN версия и nfc у нас работать не будет. Когда глобалка будет — непонятно.
Вчера в 22:14
#
tellurian
+4184
tellurian hate_u
Там есть английский. Другие обещают в новом обновлении.
Сегодня в 08:56
#
Tigrolik
+484
Tigrolik
Мвидео пишет, что только с 16 августа можно будет получить браслет.
Сегодня в 11:37
#
Tigrolik
+484
Tigrolik Tigrolik
Эльдорадо тоже самое. ДНС пообещал 3 августа. Заказал, поглядим.
Сегодня в 11:44
#
Tigrolik
+484
Tigrolik Tigrolik
Игра началась. ДНС уже переносит сроки доставки. Пришло смс, что переносится на 4 августа. Вангую ежедневные смс с переносами даты.
Сегодня в 13:02
#