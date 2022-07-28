Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 7 теперь можно купить в России





В конце мая компания Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Smart Band 7 и почти моментально он появился в продаже. До недавних пор он продавался в Китае, а в Россию завозился только крохотными партиями, которые распределялись по небольшим магазинам.28 июля Xiaomi Mi Smart Band 7 появился в России сразу в трёх крупных торговых сетях — «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS. Они предлагают этот фитнес-браслет за 3000 рублей со скидкой в размере 500 рублей. С 1 августа цена будет увеличена до 3500 рублей. В Китае он продаётся примерно за столько же — 3300-3500 рублей. В России доступна только версия без NFC-модуля.Корпус Mi Smart Band 7 чуть крупнее, чем у Mi Smart Band 6, поэтому ремешки от одной модели несовместимы с другой — придётся покупать новые, старые не подойдут. Диагональ AMOLED-экрана была увеличена с 1,56 до 1,62 дюйма при разрешении 490×192 пикселей. При этом плотность изображения выросла на 25%, поэтому на экране теперь умещается ещё больше информации. Автономность фитнес-браслета не уменьшилась, поскольку ёмкость аккумулятора увеличена со 125 до 180 мАч. Корпус защищён по стандарту ATM 5, поэтому можно принимать душ и плавать не снимая браслет.Mi Smart Band 7 поддерживает режим Always On Display, в котором на экране постоянно отображается время. Фитнес-браслет может постоянно следить за пульсом и уровнем содержания кислорода в крови, а также мониторить качество сна. Предусмотрено более 120 спортивных режимов, а циферблаты можно выбирать и менять через мобильное приложение. Из нововведений — калькулятор тренировочной нагрузки, который сообщает, сколько времени нужно на восстановление организма перед следующим этапом тренировки.