Флагман Xiaomi 15 Ultra выйдет в 2025 году, но он уже полностью рассекречен

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На 29 октября запланирована крупная презентация Xiaomi, на которой будут представлены новые флагманские смартфоны пятнадцатой серии. Лучшая из этих моделей, Xiaomi 15 Ultra, задержится до начала 2025 года, но она уже рассекречена инсайдерами.Сайт Smartpix опубликовал рендеры новинки. Как можно увидеть, у Xiaomi 15 Ultra будут очень тонкая рамка вокруг экрана, крайне миниатюрный вырез для фронтальной камеры и огромный модуль камеры с двойной вспышкой и необычно расположенными четырьмя модулями.Некоторые характеристики Xiaomi 15 Ultra тоже были раскрыты. Этот смартфон получит новейший топовый процессор ualcomm Snapdragon 8 Elite и аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с 90-ваттной проводной и 80-ваттной беспроводной зарядками. Фронтальная камера 32-мегапиксельная, а в основной используется 200-мегапиксельный основной датчик и три 50-мегапиксельных сенсора с разным предназначением (ультраширик и два перископа — с 2-кратным и 4,3-кратным оптическим зумом).Полноценный анонс Xiaomi 15 Ultra должен состояться в январе следующего года, а появление этого смартфона запланировано на февраль. Он будет конкурировать с Samsung Galaxy S25 Ultra, OnePlus 13 и другими флагманами на базе Snapdragon 8 Elite, а все вместе они будут составлять конкуренцию линейке iPhone 16.