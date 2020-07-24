Компания Huawei объявила о завершении приёма предзаказов на флагманский смартфон Huawei P40 Pro+. 24 июля 2020 года это устройство поступило в открытую продажу в официальном интернет-магазине Huawei и у партнеров компании.
Huawei P40 Pro+ — старшая модель серии Huawei P40, выполненная из прочной технологичной керамики. Устройство отличается инновационной пентакамерой со 100-кратным цифровым зумом, в которую входят объектив Ultra Vision 50 МП (широкоугольный объектив, диафрагма f/1.9), ультраширокоугольный кинообъектив 40 МП (диафрагма f/1.8), объектив SuperZoom 8 МП (10-кратный оптический зум, диафрагма f/4.4, OIS), телеобъектив 8 МП (3-кратный оптический зум, диафрагма f/2.4, OIS) и объектив с 3D-датчиком для измерения глубины резкости сцены.
Huawei P40 Pro+ имеет фронтальную камеру 32 МП с диафрагмой f / 2.2, а также объектив для измерения глубины, который поддерживает функцию разблокировки с помощью распознавания лица с использованием ИК-датчика. Фронтальная и основная камеры используют алгоритмы искусственного интеллекта.
На смартфоне предустановлен магазин приложений AppGallery c сервисом бесконтактной оплаты через приложение «Кошелёк». 9 июля владельцы устройств Huawei и Honor получили новый способ бесконтактных платежей — сервис SberPay. Клиенты «Сбербанка» имеют возможность бесконтактно совершать покупки, носнимать наличные и пополнять карты в банкоматах, которые поддерживают технологию NFC.
Цена Huawei P40 Pro+ в глянцевом черном цвете в конфигурации 8 ГБ + 512 ГБ составляет 99 999 рублей. При покупке устройства в официальном интернет-магазине Huawei в подарок идут беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3i, а также действует скидка в размере 10 000 рублей.
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