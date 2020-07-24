Huawei P40 Pro+

Компания Huawei объявила о завершении приёма предзаказов на флагманский смартфон Huawei P40 Pro+. 24 июля 2020 года это устройство поступило в открытую продажу в официальном интернет-магазине Huawei и у партнеров компании. 

Huawei P40 Pro+ — старшая модель серии Huawei P40, выполненная из прочной технологичной керамики. Устройство отличается инновационной пентакамерой со 100-кратным цифровым зумом, в которую входят объектив Ultra Vision 50 МП (широкоугольный объектив, диафрагма f/1.9), ультраширокоугольный кинообъектив 40 МП (диафрагма f/1.8), объектив SuperZoom 8 МП (10-кратный оптический зум, диафрагма f/4.4, OIS), телеобъектив 8 МП (3-кратный оптический зум, диафрагма f/2.4, OIS) и объектив с 3D-датчиком для измерения глубины резкости сцены.

Huawei P40 Pro+ имеет фронтальную камеру 32 МП с диафрагмой f / 2.2, а также объектив для измерения глубины, который поддерживает функцию разблокировки с помощью распознавания лица с использованием ИК-датчика. Фронтальная и основная камеры используют алгоритмы искусственного интеллекта.
Модель оснащена OLED экраном диагональю 6,58 дюйма с разрешением Full HD+ (2640 × 1200 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. Huawei P40 Pro+ построен на базе 7-нм процессора Kirin 990 со встроенным модемом 5G. Аккумулятор смартфона имеет емкость 4200 мАч. Устройство может заряжаться с помощью проводной и беспроводной зарядки Huawei SuperCharge Wireless мощностью 40 Вт, а также поддерживает функцию обратной беспроводной зарядки.

На смартфоне предустановлен магазин приложений AppGallery c сервисом бесконтактной оплаты через приложение «Кошелёк». 9 июля владельцы устройств Huawei и Honor получили новый способ бесконтактных платежей — сервис SberPay. Клиенты «Сбербанка» имеют возможность бесконтактно совершать покупки, носнимать наличные и пополнять карты в банкоматах, которые поддерживают технологию NFC.

Цена Huawei P40 Pro+ в глянцевом черном цвете в конфигурации 8 ГБ + 512 ГБ составляет 99 999 рублей. При покупке устройства в официальном интернет-магазине Huawei в подарок идут беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3i, а также действует скидка в размере 10 000 рублей.


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