Исследование: флешки могут хранить файлы намного дольше, чем принято считать

Вопреки распространённому мнению о ненадёжности USB-накопителей, шестилетний эксперимент показал, что данные на них могут сохраняться без потерь в течение длительного времени. Технический блогер Закари Вэнс приобрёл в 2020 году десять одинаковых флешек Kingston Digital DataTraveler SE9 на 32 ГБ, заполнил их случайными данными методом прямой записи блоков и убрал на хранение. Раз в год он проверяет сохранность информации на одном из них.

В 2026 году наступила пятая проверка. Как и в предыдущие годы, на протестированном носителе не обнаружено ни одного бита ошибки. Вэнс тестирует каждый раз новый накопитель, а затем перезаписывает его. Результаты ставят под сомнение устоявшееся мнение, согласно которому данные на флешке могут храниться без питания менее года.Критики эксперимента указывают на его ограничения: все десять накопителей принадлежат к одной модели и, вероятно, к одной производственной партии. Кроме того, они хранятся в «стандартных условиях» — в коробке в шкафу, предположительно при контролируемой температуре. Это не позволяет экстраполировать результаты на все типы флешек и условия хранения. Другой энтузиаст провёл тест с тремя накопителями разных брендов. Один хранился на неотапливаемом чердаке с отрицательными температурами, второй — в комнате и не получал питания, третий периодически подключался к компьютеру. Через год на всех трёх обнаружились битые данные, причём хуже всех показал себя именно «комнатный» экземпляр, а лучше — тот, который периодически считывали.Эти противоречивые результаты с малыми выборками позволяют сделать лишь предварительный вывод: ключевыми факторами сохранности данных являются качество самого накопителя и условия его хранения. Стандарт JEDEC JESD47 предписывает производителям тестировать чипы на 10 лет хранения при 55°C, однако для потребительских флешек он не является обязательным к исполнению, особенно для малоизвестных брендов. Эксперты рекомендуют выбирать накопители от проверенных производителей, хранить их при комнатной температуре и контролируемой влажности и всегда иметь резервные копии важных данных. При соблюдении этих условий флешки способны сохранять информацию значительно дольше общепринятых сроков.