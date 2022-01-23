Google тестирует редизайн показал изображений из поисковой выдачи. Кнопки останутся теми же, только выглядеть они будут по-другому. Об этом сообщает 9to5google.

Изображение по-прежнему занимает верхнюю часть экрана, только теперь Google размещает название сайта вместе с логотипом, а под ним появилась новая кнопка — показать все изображения с этого ресурса. Кнопка «Закрыть» переместилась с левого верхнего угла в правый.

Название страницы/статьи теперь намного больше, а кнопка «Посетить» перемещено в правый нижний угол. Эта клавиша, как и все, что находятся под изображением, теперь оформлена в соответствии с преобладающим цветом на картинке. Явно есть вдохновение от Material You и/или страницы Now Playing на YouTube Music.

Ранее Google Chrome получил важный апдейт. Он защитит пользователей от опасного взлома — речь идет о кибератаках, при которых хакеры используют известные уязвимости домашних роутеров пользователей. Теперь использование Chrome должно уберечь вас от таких взломов.





