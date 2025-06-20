Фото Nothing Headphone (1) слили раньше времени

Артем
ыкеоыкеоыкеоыкеноыкео.jpg

Модель будет доступна в черном и белом цветах с фирменным полупрозрачным дизайном. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Пользователь с ником nothing_fan_blog поделился первыми снимками полноразмерных наушников Nothing Headphone (1). 

На снимках видно, что чашки состоят из двух частей: основания, материал которого похож на метал, и пластикового полупрозрачного элемента.

srtusrtjsrtjartjartjsrtj.jpg

На правой чашке есть три кнопки управления — две сбоку и одна на внешней стороне. Поскольку перемычек и шарниров на оголовье наушников не замечено, стоит полагать, что сложить новинку не выйдет.

arztjrtjsrtjrtjrtjn.jpg

Кроме того, на одном из фото наушники подключены к кабелю. Официально его назначение неизвестно. Можно полагать, что порт будет служить как средство зарядки, так и проводной вариант передачи звука. 

stykstykstyktyksr.jpg

Nothing уже не подтвердила, что Headphone (1) был разработан совместно с британским аудиобрендом KEF. Если верить слухам, стоимость модели составит порядка $300 (~23 500 руб). Презентация состоится 1 июля, наушники покажут вместе с Nothing Phone (3).

Ранее мы рассказывали, чем заменят фирменную подсветку в новом Nothing Phone (3).
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
GSM Arena
Cсылки по теме:
Чем заменят Glyph в новом Nothing Phone (3)?
Дождались: полноразмерные Nothing Headphone (1) представят этим летом
Вот так мог выглядеть автомобиль от Nothing

Рекомендации

Рекомендации

5 причин купить робот-пылесос ECOVACS DEEBOT N30 PRO OMNI
Обзор Huawei WATCH 5: новый уровень заботы о здоровье
Apple признала старьем еще два iPhone. Продавайте, пока не поздно

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии