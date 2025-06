Фото Nothing Headphone (1) слили раньше времени

Модель будет доступна в черном и белом цветах с фирменным полупрозрачным дизайном. Модель будет доступна в черном и белом цветах с фирменным полупрозрачным дизайном. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Пользователь с ником nothing_fan_blog поделился первыми снимками полноразмерных наушников Nothing Headphone (1).На снимках видно, что чашки состоят из двух частей: основания, материал которого похож на метал, и пластикового полупрозрачного элемента.На правой чашке есть три кнопки управления — две сбоку и одна на внешней стороне. Поскольку перемычек и шарниров на оголовье наушников не замечено, стоит полагать, что сложить новинку не выйдет.Кроме того, на одном из фото наушники подключены к кабелю. Официально его назначение неизвестно. Можно полагать, что порт будет служить как средство зарядки, так и проводной вариант передачи звука.Nothing уже не подтвердила, что Headphone (1) был разработан совместно с британским аудиобрендом KEF. Если верить слухам, стоимость модели составит порядка $300 (~23 500 руб). Презентация состоится 1 июля , наушники покажут вместе с Nothing Phone (3).Ранее мы рассказывали, чем заменят фирменную подсветку в новом Nothing Phone (3)