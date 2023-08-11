Фото новой PlayStation слили в сеть
Артем Фунтиков —
Речь идет о новой PlayStation 5 Pro/Slim со съемным дисководом, презентация которой ожидается к концу этого года.
Утечкой поделился пользователь X (Twitter) с ником @the_marmoladе. Снимок выглядит вполне убедительно так как новая версия консоли практически не отличается от предыдущей. Она станет немного тоньше, по центру появилась разделительная линия (вероятно для дополнительного оттока воздуха), а черное основание корпуса вогнуто.
Если верить слухам Slim-версия PlayStation 5 станет на 50 мм ниже оригинала и получит второй порт USB-C. Также известно, что съемный дисковод не будет совместим с уже выпущенными Digital-версиями PS5.
Анонс новинки держится в секрете, как и цена. Более точные подробности ожидаем ближе к презентации.
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