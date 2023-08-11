Фото новой PlayStation слили в сеть

Артем
варапо.jpg

Речь идет о новой PlayStation 5 Pro/Slim со съемным дисководом, презентация которой ожидается к концу этого года.

Утечкой поделился пользователь X (Twitter) с ником @the_marmoladе. Снимок выглядит вполне убедительно так как новая версия консоли практически не отличается от предыдущей. Она станет немного тоньше, по центру появилась разделительная линия (вероятно для дополнительного оттока воздуха), а черное основание корпуса вогнуто.

ферыапр.jpg

Если верить слухам Slim-версия PlayStation 5 станет на 50 мм ниже оригинала и получит второй порт USB-C. Также известно, что съемный дисковод не будет совместим с уже выпущенными Digital-версиями PS5. 

Анонс новинки держится в секрете, как и цена. Более точные подробности ожидаем ближе к презентации.
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
X
Cсылки по теме:
Epic Games бесплатно раздаст хитовую игру Black Book от российских разработчиков
Вышел ремастер легендарной Quake II с улучшенной графикой и новыми уровнями
VK Play бесплатно раздает «Кружлевку» — российскую игру про НЛО в колхозе
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

В России перестали покупать смартфоны Samsung. Теперь ценятся совсем другие бренды
У телевизоров из Китая по соблазнительным ценам обнаружилась неожиданная проблема
Realme окирпичивает смартфоны в России. Как обезопасить себя?
Названы смартфоны Samsung, для которых обновление до Android 14 станет последним

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу