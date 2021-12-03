

Microsoft обновила пользовательский интерфейс пакета приложений Office. Об этом сообщает The Verge. В ближайшее время они обновятся на платформах Windows 10 и Windows 11.



Обновление делает пакет приложений более похожим на дизайн-код Windows 11, который радикально обновился относительно Windows 10.





Приложения сохранили ленточный дизайн панели инструментов, только она получила более округлые формы, как и вся операционная система. Кроме того, они теперь будут соответствовать выбранной теме оформления Windows.Обновленный пользовательский интерфейс можно включить или отключить. Для этого есть специальная клавиша, располагающаяся в правом верхнем углу Word, Excel, PowerPoint и OneNote.Microsoft также анонсировала еще более масштабные изменения, например, уход от ленточного дизайна панели инструментов. О датах их появления не сообщается, это скорее планы общие на будущее Office.