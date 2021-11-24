Коллекционеры мобильных телефонов Бен Вуд и Мэтт Чаттерли создали некоммерческую организацию — онлайн-музей мобильных телефонов Mobile Phone Museum

Цель проекта — сохранить наследие индустрии смартфонов и помочь финансово в дальнейшем. Коллекция насчитывает уже более 2000 моделей мобильных телефонов, выпущенных в период с 1984 года и вплоть до наших дней различными производителями. 

«Когда устройство передается в дар, оно маркируется, фотографируется и перемещается в наше безопасное хранилище. Поток новых устройств растет почти ежедневно», — говорится в описании проекта. 

Вот некоторые модели из каталога музея. Среди них Nokia 3310, Nokia 7600, Motorola RAZR V3: 



Многие модели телефоны отсутствуют в коллекции, сайт примет недостающие мобильные телефоны. Если вы отправите старое мобильное устройство, которого еще нет на сайте, оно будет сфотографировано и перемещено в безопасное хранилище. 


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