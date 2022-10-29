Фото realme 10 4G слили в сеть раньше времени. Российские цены тоже уже есть

Официально линейка смартфонов появится в ноябре.Официальные рендеры самой младшей новинки попали в сеть вместе с реальными фото из отечественного магазина. Также стали известны характеристики и их будущая стоимость России. realme 10 4G снабдили AMOLED-дисплеем на 6,5-дюймов, разрешением Full HD+ 90 Гц и вырезом под фронтальную камеру. Сканер отпечатка будет расположен на правой грани. Модуль камеры оставили без подложки. Так же производитель оставил 3,5 мм аудиоразъём. На выбор предлагается 3 цвета: синий, серый, розовый.За производительность девайса отвечает чип MediaTek Helio G99. Модуль основной камеры — 50 Мп и 2 Мп макрокамера. Автономность обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой зарядки 33 Вт. Смартфон поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и работает на фирменной оболочке realme UI 3.0 под управлением Android 12.Ожидается, что realme 10 4G обойдется примерно в 17 990 рублей за базовую модель с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Также будут варианты с 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ. В «Связном» уже выставлена модель 8+128 ГБ за 19 990 рублей.Кроме realme 10 4G должны выйти realme 10 5G и realme 10 Pro. Точная дата релиза на данный момент неизвестна.