Apple AirPods

Фото: в AirPods добавили USB-C. За этими наушниками будущее

Денис
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Дизайнер Кен Пиллонел (Ken Pillonel) создал AirPods с разъемом USB-C вместо привычного Lightning. Об этом сообщает GizmoChina. 

Это не рендер. Дизайнер модифицировал собственные аксессуары. Теперь он заряжает наушники и MacBook одним кабелем. 

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Визуально изменений почти нет. Увидеть отличия между USB-C и Lightning невооруженным взглядом крайне трудно. У обоих разъемов есть возможность подключаться к устройству любой стороной. 

Ранее в сети появился слух, что Apple избавится от Lightning и перейдет на USB-C во всех устройствах, где сейчас стоит первый. Это касается прежде всего iPhone и AirPods, а также аксессуары. Возможно, в ближайшие два года мы увидим официальную версию AirPods с USB-C. 

ЕС вынуждает Apple отказаться от Lightning. Правительство считает, что производители смартфонов должны прийти к единому стандарту разъема в устройствах. Таковым они видят USB-C. Он уже используется почти во всех Android-смартфонах. 


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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

Mers
+3948
Mers
Какой смысл? Это просто зарядка.
А, ну если продать как «эмейзинг, первые Подсы с С разъёмом», то да))
10 минут назад
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+146
Виктор Пересвет
А, понял, Марков включился в гонку «за самый глупый заголовок»…
6 минут назад
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