Фото: в AirPods добавили USB-C. За этими наушниками будущее

Дизайнер Кен Пиллонел (Ken Pillonel) создал AirPods с разъемом USB-C вместо привычного Lightning. Об этом сообщает GizmoChina.Это не рендер. Дизайнер модифицировал собственные аксессуары. Теперь он заряжает наушники и MacBook одним кабелем.Визуально изменений почти нет. Увидеть отличия между USB-C и Lightning невооруженным взглядом крайне трудно. У обоих разъемов есть возможность подключаться к устройству любой стороной.Ранее в сети появился слух, что Apple избавится от Lightning и перейдет на USB-C во всех устройствах, где сейчас стоит первый. Это касается прежде всего iPhone и AirPods, а также аксессуары. Возможно, в ближайшие два года мы увидим официальную версию AirPods с USB-C.ЕС вынуждает Apple отказаться от Lightning. Правительство считает, что производители смартфонов должны прийти к единому стандарту разъема в устройствах. Таковым они видят USB-C. Он уже используется почти во всех Android-смартфонах.