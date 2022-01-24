Несколько пользователей модельного ряда iPhone 13 пожаловались, что экран смартфона становится розовым, после чего зависает. Apple отреагировала на претензии, ответив, что проблема наблюдается на программном уровне. Об этом сообщает 9to5mac.Проблему решает перезагрузка. После нее цвета на экране становятся привычными, но это временно, позже он снова оказывается розовым.Впервые о проблеме сообщили в октябре. Пользователю заменили смартфон, однако в последние недели юзеры начали массово жаловаться на нее.Apple сделала заявление в китайской социальной сети Weibo. Это связано с тем, что большинство случаев, по-видимому, замечено именно там. Компания сказала, что не заметила проблем в аппаратной части устройств. Она советует пользователям сделать резервную копию данных и установить последнее доступное обновление.