Galaxy S20 Ultra

Samsung готовится представить новую линейку смартфонов Galaxy S21 на этой неделе, а если точнее это произойдет 14 января, в связи с этим не хотелось делать привычный обзор актуального флагмана S20 Ultra. Поэтому этот текст будет почти полностью посвящен камере устройства.

Немного о характеристиках

Модельный ряд смартфонов Galaxy S20 был представлен 11 февраля 2020 года. В линейку вошло четыре флагманских устройства, среди которых S20 Ultra — самое топовое с поддержкой сетей пятого поколения (5G). Спецификации:
  • Процессор: восьмиядерный 2.73 ГГц
  • Экран: 6.9" Dynamic AMOLED 2X 3200 x 1440 (Quad HD+) с поддержкой 120 Гц
  • Память: 12/128 ГБ + поддержка карт памяти microSD
  • Аккумулятор: 5000 мАч
Камера

Galaxy S20 Ultra оснащается массивной системой из четырех объективов, которую сложно не заметить. Разрешение датчиков следующее: 108.0 МП + 12.0 МП + 48.0 МП + VGA. Что касается светосилы, то объективы получили следующие диафрагменные числа: F1.8, F2.2, F3.5 и F1.0. У основной камеры имеется поддержка оптической системы стабилизации. Телеобъектив обеспечивает 10-кратный гибридный оптический зум и 100-кратный цифровой, о необходимости которого я выскажусь ниже. Стоит отметить наличие возможности съёмки видео в разрешении UHD 8K (7680 x 4320) с частотой до 24 кадров в секунду, а также замедленный режим в HD с 960 кадрами в секунду и в FHD с 240 к/с.

Galaxy S20 Ultra

Фронтальная камера получила следующие характеристики: разрешение — 40 МП, диафрагма — F2.2 с поддержкой автофокуса.

Возможности съёмки

Первое, на что я всегда обращаю внимание — возможность простой съёмки в стандартном режиме. Если он позволяет, не зарываясь в настройки, нажатием кнопки спуска затвора сделать достойный кадр, значит производитель уделил достаточно внимания процессу и технологиям съёмки, и у S20 Ultra с этим полный порядок, поскольку он готов порадовать сочными снимками прямо из коробки.

Фото по порядку: ширик, стандарт, а затем зум. Изображения по порядку и без коррекции. Сайт сжимает качество, поэтому ссылки на снимки из фотопоста без сжатия будут в конце текста.
Тем не менее рекомендую добавить в этот режим несколько полезных улучшений. Во-первых, не будет лишним включить функцию автоматического HDR, которая расширит динамический диапазон, позволив захватывать больше деталей в светлых и темных участках. Перейдите в настройки, нажав иконку с шестеренкой в левом верхнем углу видоискателя, здесь в разделе «Полезные функции» активируйте параметр «Авто HDR».

Samsung Galaxy S20 Ultra

Во-вторых, если вы непритязательный пользователь и не любите заморачиваться, то обязательно попробуйте опцию «Оптимизация кадра», которая располагается тоже в настройках. Я также рекомендую включить отображение сетки — она облегчает построение кадра и композиции. Еще одна интересная возможность, которую стоит упомянуть — возможность сохранения фотографий в высокоэффективном формате HEIF. Изображения в нём занимают меньше места по сравнению с привычным JPEG, но стоит учитывать, что некоторые приложения и сервисы не умеют работать с ним.

Зум

В нижней части видоискателя над переключателем режимов располагаются три кнопки смены объективов: сверширокоугольный, стандарт и зум. Отмечу, что смена линз проходит буквально на лету, увеличение работает плавно.
По поводу качества, до 10-кратного увеличения зум особо не влияет на картинку, крупные артефакты и шум отсутствуют. Это происходит благодаря системе гибридного оптического зума. Если начать увеличивать картинку еще больше, то подключается цифровое зумирование, которое сразу даёт о себе знать потерей детализации. Таким образом я сделал вывод, что вполне рабочим остается 10-кратный зум, а всё что выше — это повод для развлечений, поскольку в привычных сценариях я не нашел применения этой возможности.

Ночь

Ночной режим в камере Samsung Galaxy S20 Ultra называется «Ночь» и это еще одно достоинство устройства, которое позволяет делать снимки практически в условиях полного отсутствия освещения. Несмотря на то, что стандартный режим вполне достойно отрабатывает в сумерках, рекомендую по возможности использовать ночной в любых сценариях с недостаточным освещением, как в помещении, так и на улице.

Фото по порядку: ширик, стандарт и зум.
«Ночь» вставляет автоматически время выдержки в зависимости от уровня освещения. Другими словами, чем темнее, тем дольше смартфон делает кадр, а во время этого процесса нужно стараться держать устройство максимально неподвижно. Снимки в итоге получаются естественные и детализированные с довольно точным балансом белого.
Сверхширокий угол

Сверширокоугольная линза стала стандартом мобильной фотосъёмки в 2019 году и сейчас таким объективом комплектуются почти все флагманские устройства. Признаюсь честно, я особо не люблю использовать этот датчик, поскольку итоговые фотографии получаются с искаженной перспективой. Бывают моменты, когда «ширик» выручает, например, когда нужно захватить в кадр как можно больше пространства. Переключаться на широкий угол можно также быстро и плавно, как и в случае с зумом. Кнопка «ширика» расположена над переключателем режимов съёмки.
Про

В стандартной камере Samsung Galaxy S20 Ultra имеется режим «ПРО», он позволяет получить полный контроль над основными параметрами съёмки. Вы можете вручную выбирать значения ISO, регулировать выдержку фокусировку и настраивать баланс белого. Фотографии сделанные в режиме «ПРО» сохраняются в формате RAW, а это даёт вам более широкие возможности в дальнейшей постобработке. Стоит отметить, что в настройках камеры вы можете активировать возможность одновременного сохранения в форматах RAW + JPEG.

Съёмка в режиме «ПРО»

Живой фокус

Съёмка в режиме «Живого фокуса» позволяет выбирать точку фокусировки на готовом снимке. Другими словами вы сможете выбрать фокус на переднем или заднем плане, а также отредактировать эффект боке.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Редактируются такие снимки в стандартной галерее с помощью нажатия на кнопку «Изменить эффект фона». Здесь можно выбрать обычное размытие и отрегулировать его уровень, а также установить форму для источников света. «Живой фокус» даёт достаточное пространство для творческой съёмки портретов и предметной фотографии.

Другие возможности и видео

Среди остальных режимов имеется «Еда» и «Панорама». Первая функция выставляет оптимальные настройки для съёмки различных блюд, размывая фон вокруг, акцентируясь непосредственно на еде. Второй режим позволяет создавать широкие панорамный снимки. Он полезен для съёмки пейзажей и архитектурных ансамблей.

Что касается видео, стандартное приложение камеры Samsung позволяет снимать в полностью автоматическом режиме. С помощью настроек можно выбирать нужное разрешение: 8K (7680 x 2160, 24 FPS), UHD (3840 x 2160, 60 FPS), UHD (3840 x 2160, 30 FPS), FHD (1920 x 1080, 60 FPS), FHD (1920 x 1080, 30 FPS) и HD (1280 x 720, 30 FPS). Для съёмки видео предусмотрено наличие профессионального режима с возможностью ручной регулировки параметров, среди которых опция выбора микрофона, ISO, выдержка, баланс белого и фокусировка.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Также есть три интересных режима, которые заслуживают внимания: «Видео с живым фокусом», «Сверхзамедленная съёмка» и «Гиперлапс». В первом случае можно создавать ролики с размытым фоном, это может быть полезно для записи влогов. С помощью «Сверхзамедленной съёмки» получаются интересные творческие эксперименты, например, дождь, фонтан, метель или полёт птицы на видео с частотой 960 FPS выглядят впечатляюще. «Гиперлапс» позволяет снимать ускоренные ролики, этот режим можно использовать для передачи эпичной смены событий, к примеру, заката или восхода. У Galaxy S20 Ultra имеется возможность съёмки гиперлапсов в ночном режиме и опции регулировки скорости.

Вместо вывода

Камера Galaxy S20 Ultra позволяет получать впечатляющие результаты, как в плане видео, так и в фотосъёмке. Функция «Авто HDR» значительно расширяет динамический диапазон фотографий, повышая уровень детализации. Полученные изображения без обработки передают естественные тона и насыщенные оттенки. Гибридный зум открывает новые грани съёмки, позволяя получит доступ к недоступным ранее ракурсам. «Ночной режим» — определенно, одна из самых сильных сторон камеры S20 Ultra, которая способна впечатлить своим результатом. В плане съёмки фото смартфон оставляет в целом приятное впечатление, а иногда удивляет.

Galaxy S20 Ultra

Все фото с новых устройств я выкладываю у себя в инсте, а снимки из этого фотопоста без сжатия можно посмотреть здесь.


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