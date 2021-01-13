Процессор: восьмиядерный 2.73 ГГц

Экран: 6.9" Dynamic AMOLED 2X 3200 x 1440 (Quad HD+) с поддержкой 120 Гц

Память: 12/128 ГБ + поддержка карт памяти microSD

Аккумулятор: 5000 мАч

































































Samsung готовится представить новую линейку смартфонов Galaxy S21 на этой неделе, а если точнее это произойдет 14 января, в связи с этим не хотелось делать привычный обзор актуального флагмана S20 Ultra. Поэтому этот текст будет почти полностью посвящен камере устройства.Модельный ряд смартфонов Galaxy S20 был представлен 11 февраля 2020 года. В линейку вошло четыре флагманских устройства, среди которых S20 Ultra — самое топовое с поддержкой сетей пятого поколения (5G). Спецификации:Galaxy S20 Ultra оснащается массивной системой из четырех объективов, которую сложно не заметить. Разрешение датчиков следующее: 108.0 МП + 12.0 МП + 48.0 МП + VGA. Что касается светосилы, то объективы получили следующие диафрагменные числа: F1.8, F2.2, F3.5 и F1.0. У основной камеры имеется поддержка оптической системы стабилизации. Телеобъектив обеспечивает 10-кратный гибридный оптический зум и 100-кратный цифровой, о необходимости которого я выскажусь ниже. Стоит отметить наличие возможности съёмки видео в разрешении UHD 8K (7680 x 4320) с частотой до 24 кадров в секунду, а также замедленный режим в HD с 960 кадрами в секунду и в FHD с 240 к/с.Фронтальная камера получила следующие характеристики: разрешение — 40 МП, диафрагма — F2.2 с поддержкой автофокуса.Первое, на что я всегда обращаю внимание — возможность простой съёмки в стандартном режиме. Если он позволяет, не зарываясь в настройки, нажатием кнопки спуска затвора сделать достойный кадр, значит производитель уделил достаточно внимания процессу и технологиям съёмки, и у S20 Ultra с этим полный порядок, поскольку он готов порадовать сочными снимками прямо из коробки.Тем не менее рекомендую добавить в этот режим несколько полезных улучшений. Во-первых, не будет лишним включить функцию автоматического HDR, которая расширит динамический диапазон, позволив захватывать больше деталей в светлых и темных участках. Перейдите в настройки, нажав иконку с шестеренкой в левом верхнем углу видоискателя, здесь в разделе «Полезные функции» активируйте параметр «Авто HDR».Во-вторых, если вы непритязательный пользователь и не любите заморачиваться, то обязательно попробуйте опцию «Оптимизация кадра», которая располагается тоже в настройках. Я также рекомендую включить отображение сетки — она облегчает построение кадра и композиции. Еще одна интересная возможность, которую стоит упомянуть — возможность сохранения фотографий в высокоэффективном формате HEIF. Изображения в нём занимают меньше места по сравнению с привычным JPEG, но стоит учитывать, что некоторые приложения и сервисы не умеют работать с ним.В нижней части видоискателя над переключателем режимов располагаются три кнопки смены объективов: сверширокоугольный, стандарт и зум. Отмечу, что смена линз проходит буквально на лету, увеличение работает плавно.По поводу качества, до 10-кратного увеличения зум особо не влияет на картинку, крупные артефакты и шум отсутствуют. Это происходит благодаря системе гибридного оптического зума. Если начать увеличивать картинку еще больше, то подключается цифровое зумирование, которое сразу даёт о себе знать потерей детализации. Таким образом я сделал вывод, что вполне рабочим остается 10-кратный зум, а всё что выше — это повод для развлечений, поскольку в привычных сценариях я не нашел применения этой возможности.Ночной режим в камере Samsung Galaxy S20 Ultra называется «Ночь» и это еще одно достоинство устройства, которое позволяет делать снимки практически в условиях полного отсутствия освещения. Несмотря на то, что стандартный режим вполне достойно отрабатывает в сумерках, рекомендую по возможности использовать ночной в любых сценариях с недостаточным освещением, как в помещении, так и на улице.«Ночь» вставляет автоматически время выдержки в зависимости от уровня освещения. Другими словами, чем темнее, тем дольше смартфон делает кадр, а во время этого процесса нужно стараться держать устройство максимально неподвижно. Снимки в итоге получаются естественные и детализированные с довольно точным балансом белого.Сверширокоугольная линза стала стандартом мобильной фотосъёмки в 2019 году и сейчас таким объективом комплектуются почти все флагманские устройства. Признаюсь честно, я особо не люблю использовать этот датчик, поскольку итоговые фотографии получаются с искаженной перспективой. Бывают моменты, когда «ширик» выручает, например, когда нужно захватить в кадр как можно больше пространства. Переключаться на широкий угол можно также быстро и плавно, как и в случае с зумом. Кнопка «ширика» расположена над переключателем режимов съёмки.В стандартной камере Samsung Galaxy S20 Ultra имеется режим «ПРО», он позволяет получить полный контроль над основными параметрами съёмки. Вы можете вручную выбирать значения ISO, регулировать выдержку фокусировку и настраивать баланс белого. Фотографии сделанные в режиме «ПРО» сохраняются в формате RAW, а это даёт вам более широкие возможности в дальнейшей постобработке. Стоит отметить, что в настройках камеры вы можете активировать возможность одновременного сохранения в форматах RAW + JPEG.Съёмка в режиме «Живого фокуса» позволяет выбирать точку фокусировки на готовом снимке. Другими словами вы сможете выбрать фокус на переднем или заднем плане, а также отредактировать эффект боке.Редактируются такие снимки в стандартной галерее с помощью нажатия на кнопку «Изменить эффект фона». Здесь можно выбрать обычное размытие и отрегулировать его уровень, а также установить форму для источников света. «Живой фокус» даёт достаточное пространство для творческой съёмки портретов и предметной фотографии.Среди остальных режимов имеется «Еда» и «Панорама». Первая функция выставляет оптимальные настройки для съёмки различных блюд, размывая фон вокруг, акцентируясь непосредственно на еде. Второй режим позволяет создавать широкие панорамный снимки. Он полезен для съёмки пейзажей и архитектурных ансамблей.Что касается видео, стандартное приложение камеры Samsung позволяет снимать в полностью автоматическом режиме. С помощью настроек можно выбирать нужное разрешение: 8K (7680 x 2160, 24 FPS), UHD (3840 x 2160, 60 FPS), UHD (3840 x 2160, 30 FPS), FHD (1920 x 1080, 60 FPS), FHD (1920 x 1080, 30 FPS) и HD (1280 x 720, 30 FPS). Для съёмки видео предусмотрено наличие профессионального режима с возможностью ручной регулировки параметров, среди которых опция выбора микрофона, ISO, выдержка, баланс белого и фокусировка.Также есть три интересных режима, которые заслуживают внимания: «Видео с живым фокусом», «Сверхзамедленная съёмка» и «Гиперлапс». В первом случае можно создавать ролики с размытым фоном, это может быть полезно для записи влогов. С помощью «Сверхзамедленной съёмки» получаются интересные творческие эксперименты, например, дождь, фонтан, метель или полёт птицы на видео с частотой 960 FPS выглядят впечатляюще. «Гиперлапс» позволяет снимать ускоренные ролики, этот режим можно использовать для передачи эпичной смены событий, к примеру, заката или восхода. У Galaxy S20 Ultra имеется возможность съёмки гиперлапсов в ночном режиме и опции регулировки скорости.Камера Galaxy S20 Ultra позволяет получать впечатляющие результаты, как в плане видео, так и в фотосъёмке. Функция «Авто HDR» значительно расширяет динамический диапазон фотографий, повышая уровень детализации. Полученные изображения без обработки передают естественные тона и насыщенные оттенки. Гибридный зум открывает новые грани съёмки, позволяя получит доступ к недоступным ранее ракурсам. «Ночной режим» — определенно, одна из самых сильных сторон камеры S20 Ultra, которая способна впечатлить своим результатом. В плане съёмки фото смартфон оставляет в целом приятное впечатление, а иногда удивляет.