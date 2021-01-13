Samsung готовится представить новую линейку смартфонов Galaxy S21 на этой неделе, а если точнее это произойдет 14 января, в связи с этим не хотелось делать привычный обзор актуального флагмана S20 Ultra. Поэтому этот текст будет почти полностью посвящен камере устройства.
Немного о характеристиках
Модельный ряд смартфонов Galaxy S20 был представлен 11 февраля 2020 года. В линейку вошло четыре флагманских устройства, среди которых S20 Ultra — самое топовое с поддержкой сетей пятого поколения (5G). Спецификации:
- Процессор: восьмиядерный 2.73 ГГц
- Экран: 6.9" Dynamic AMOLED 2X 3200 x 1440 (Quad HD+) с поддержкой 120 Гц
- Память: 12/128 ГБ + поддержка карт памяти microSD
- Аккумулятор: 5000 мАч
Galaxy S20 Ultra оснащается массивной системой из четырех объективов, которую сложно не заметить. Разрешение датчиков следующее: 108.0 МП + 12.0 МП + 48.0 МП + VGA. Что касается светосилы, то объективы получили следующие диафрагменные числа: F1.8, F2.2, F3.5 и F1.0. У основной камеры имеется поддержка оптической системы стабилизации. Телеобъектив обеспечивает 10-кратный гибридный оптический зум и 100-кратный цифровой, о необходимости которого я выскажусь ниже. Стоит отметить наличие возможности съёмки видео в разрешении UHD 8K (7680 x 4320) с частотой до 24 кадров в секунду, а также замедленный режим в HD с 960 кадрами в секунду и в FHD с 240 к/с.
Фронтальная камера получила следующие характеристики: разрешение — 40 МП, диафрагма — F2.2 с поддержкой автофокуса.
Возможности съёмки
Первое, на что я всегда обращаю внимание — возможность простой съёмки в стандартном режиме. Если он позволяет, не зарываясь в настройки, нажатием кнопки спуска затвора сделать достойный кадр, значит производитель уделил достаточно внимания процессу и технологиям съёмки, и у S20 Ultra с этим полный порядок, поскольку он готов порадовать сочными снимками прямо из коробки.
Фото по порядку: ширик, стандарт, а затем зум. Изображения по порядку и без коррекции. Сайт сжимает качество, поэтому ссылки на снимки из фотопоста без сжатия будут в конце текста.
Во-вторых, если вы непритязательный пользователь и не любите заморачиваться, то обязательно попробуйте опцию «Оптимизация кадра», которая располагается тоже в настройках. Я также рекомендую включить отображение сетки — она облегчает построение кадра и композиции. Еще одна интересная возможность, которую стоит упомянуть — возможность сохранения фотографий в высокоэффективном формате HEIF. Изображения в нём занимают меньше места по сравнению с привычным JPEG, но стоит учитывать, что некоторые приложения и сервисы не умеют работать с ним.
Зум
В нижней части видоискателя над переключателем режимов располагаются три кнопки смены объективов: сверширокоугольный, стандарт и зум. Отмечу, что смена линз проходит буквально на лету, увеличение работает плавно.
Ночь
Ночной режим в камере Samsung Galaxy S20 Ultra называется «Ночь» и это еще одно достоинство устройства, которое позволяет делать снимки практически в условиях полного отсутствия освещения. Несмотря на то, что стандартный режим вполне достойно отрабатывает в сумерках, рекомендую по возможности использовать ночной в любых сценариях с недостаточным освещением, как в помещении, так и на улице.
Фото по порядку: ширик, стандарт и зум.
Сверширокоугольная линза стала стандартом мобильной фотосъёмки в 2019 году и сейчас таким объективом комплектуются почти все флагманские устройства. Признаюсь честно, я особо не люблю использовать этот датчик, поскольку итоговые фотографии получаются с искаженной перспективой. Бывают моменты, когда «ширик» выручает, например, когда нужно захватить в кадр как можно больше пространства. Переключаться на широкий угол можно также быстро и плавно, как и в случае с зумом. Кнопка «ширика» расположена над переключателем режимов съёмки.
В стандартной камере Samsung Galaxy S20 Ultra имеется режим «ПРО», он позволяет получить полный контроль над основными параметрами съёмки. Вы можете вручную выбирать значения ISO, регулировать выдержку фокусировку и настраивать баланс белого. Фотографии сделанные в режиме «ПРО» сохраняются в формате RAW, а это даёт вам более широкие возможности в дальнейшей постобработке. Стоит отметить, что в настройках камеры вы можете активировать возможность одновременного сохранения в форматах RAW + JPEG.
Живой фокус
Съёмка в режиме «Живого фокуса» позволяет выбирать точку фокусировки на готовом снимке. Другими словами вы сможете выбрать фокус на переднем или заднем плане, а также отредактировать эффект боке.
Редактируются такие снимки в стандартной галерее с помощью нажатия на кнопку «Изменить эффект фона». Здесь можно выбрать обычное размытие и отрегулировать его уровень, а также установить форму для источников света. «Живой фокус» даёт достаточное пространство для творческой съёмки портретов и предметной фотографии.
Другие возможности и видео
Среди остальных режимов имеется «Еда» и «Панорама». Первая функция выставляет оптимальные настройки для съёмки различных блюд, размывая фон вокруг, акцентируясь непосредственно на еде. Второй режим позволяет создавать широкие панорамный снимки. Он полезен для съёмки пейзажей и архитектурных ансамблей.
Что касается видео, стандартное приложение камеры Samsung позволяет снимать в полностью автоматическом режиме. С помощью настроек можно выбирать нужное разрешение: 8K (7680 x 2160, 24 FPS), UHD (3840 x 2160, 60 FPS), UHD (3840 x 2160, 30 FPS), FHD (1920 x 1080, 60 FPS), FHD (1920 x 1080, 30 FPS) и HD (1280 x 720, 30 FPS). Для съёмки видео предусмотрено наличие профессионального режима с возможностью ручной регулировки параметров, среди которых опция выбора микрофона, ISO, выдержка, баланс белого и фокусировка.
Также есть три интересных режима, которые заслуживают внимания: «Видео с живым фокусом», «Сверхзамедленная съёмка» и «Гиперлапс». В первом случае можно создавать ролики с размытым фоном, это может быть полезно для записи влогов. С помощью «Сверхзамедленной съёмки» получаются интересные творческие эксперименты, например, дождь, фонтан, метель или полёт птицы на видео с частотой 960 FPS выглядят впечатляюще. «Гиперлапс» позволяет снимать ускоренные ролики, этот режим можно использовать для передачи эпичной смены событий, к примеру, заката или восхода. У Galaxy S20 Ultra имеется возможность съёмки гиперлапсов в ночном режиме и опции регулировки скорости.
Вместо вывода
Камера Galaxy S20 Ultra позволяет получать впечатляющие результаты, как в плане видео, так и в фотосъёмке. Функция «Авто HDR» значительно расширяет динамический диапазон фотографий, повышая уровень детализации. Полученные изображения без обработки передают естественные тона и насыщенные оттенки. Гибридный зум открывает новые грани съёмки, позволяя получит доступ к недоступным ранее ракурсам. «Ночной режим» — определенно, одна из самых сильных сторон камеры S20 Ultra, которая способна впечатлить своим результатом. В плане съёмки фото смартфон оставляет в целом приятное впечатление, а иногда удивляет.
Все фото с новых устройств я выкладываю у себя в инсте, а снимки из этого фотопоста без сжатия можно посмотреть здесь.
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