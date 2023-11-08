FreeYond отмечает юбилей выпуском смартфона FreeYond M6: идеальное сочетание инноваций и дизайна

FreeYond M6: сочетание инноваций и производительности

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Известный технологический бренд FreeYond объявил о предстоящем выпуске своего инновационного смартфона FreeYond M6. Это ультрасовременное устройство создано для удовлетворения потребностей как опытных пользователей, так и новичков и сочетает в себе выдающиеся функции, передовые технологии и стильный дизайн, предоставляя непревзойденный пользовательский опыт. Выпуск смартфонаприурочен к празднованию юбилея бренда, который начнется 11 ноября и будет сопровождаться интересными предложениями. Период акции — с 11 по 17 ноября 2023 года.— Первые 100 покупателей получат в подарок TWS-наушники— Эксклюзивный промокоддля получения скидки 15 долларов в первые 2 часа, позволяющей купить смартфон всего за 99 долларов. По истечении 2 часов акционная цена составит 114 долларов.Добавляйте в корзину заранее, устанавливайте напоминания и получайте большие скидки!Смартфон FreeYond M6 выделяется элегантным дизайном, привлекательным дисплеем, большим объемом памяти и впечатляющими возможностями камеры.FreeYond M6 имеет привлекательный внешний вид. Вдохновленный последовательностью Фибоначчи и теорией золотого сечения, встречающимися в природе, его дизайн элегантен и гармоничен. Устройство доступно в трех привлекательных цветах: черном, синем и зеленом. Его габариты составляют 168,5 х 76,6 x 8,45 мм, а масса всего 199 грамм, благодаря чему он сочетает в себе большой экран, будучи довольно лёгким.Устройство оснащено 6,78-дюймовым экраном с разрешением 2460x1080 пикселей, обеспечивающим четкое и яркое изображение. Что отличает его от многих других, так это высокая частота обновления 120 Гц, которая обеспечивает плавное и захватывающее впечатление от игр, видео и многого другого. Средняя яркость его экрана, созданного по технологии IPS, составляет 550 нит, соотношение сторон экрана — 21:9, а плотность пикселей — 395 пикселей на дюйм, что обеспечивает высокую четкость изображения.Благодаря встроенной памяти объёмом 256 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти (8 ГБ ОЗУ + расширение 8 ГБ из накопителя) у вас будет достаточно места для всех ваших приложений, игр, мультимедиа-файлов и документов. Кроме того, устройство поддерживает расширение памяти до 2 ТБ с помощью карты microSD. Этот смартфон действительно вам взять свой мир с собой куда угодно.FreeYond M6 оснащен восьмиядерным процессором с максимальной тактовой частотой 2,0 ГГц. Просматриваете ли вы веб-страницы, общаетесь в чате или смотрите видео, смартфон обеспечивает молниеносную производительность. Кроме того, он может моментально запускать тяжеловесные 3D-игры, предоставляя отличные игровые возможности.FreeYond M6 превосходен в плане камер. Он оснащен задней основной камерой на 50 Мп с искусственным интеллектом, пятилинзовым объективом и диафрагмой f/1,8”. В сочетании с технологией объединения пикселей «четыре в одном», двойным автофокусом Super PD и технологией двойного синтеза HDR камера позволяет получать изображения высокого качества, сравнимые с профессиональными. Макрокамера на 2 МП с трёхлинзовым объективом и углом захвата 85° идеально подходит для съемки крупным планом, а камера с датчиком глубины 2 МП помогает добиться красивых эффектов боке.Фронтальная 8-мегапиксельная селфи-камера позволяет разблокировать устройство с помощью технологии распознавания лиц и может записывать видео высокой четкости с разрешением 720P, чего вполне достаточно для селфи и видеозвонков.FreeYond M6 — это универсальный смартфон, который, помимо перечисленных выше важных преимуществ, обладает поддержкой 4G, модулем NFC и операционной системой Android 13, обеспечивающей удобство использования. В комплект входят необходимые аксессуары, в том числе адаптер питания, кабель Type-C, устройство для извлечения SIM-карты и защитный чехол, что делает его отличным компаньоном для различных потребностей в жизни.Во время празднования своего юбилея бренд FreeYond торжественно представит другие флагманские продукты, в том числе смартфони планшетЕсли вы ищете смартфон с поддержкой 5G и акцентом на производительность, длительное время автономной работы и отличные возможности фотосъемки, смартфон FreeYond M5 5G — идеальный выбор. Его экран с высокой частотой обновления, мощный процессор, увеличенное время автономной работы и возможность подключения 5G обеспечат превосходные мобильные возможности.— Возможности 5G. Смартфон M5 5G поддерживает подключение 5G, обеспечивая более высокую скорость интернета и более плавную работу в интернете.— Мощный процессор MediaTek Dimensity 6020 и память большой емкости для обеспечения высокой производительности.Оснащенный высокопроизводительным чипом Spreadtrum T616, он обеспечивает плавную многозадачность и работу приложений, что делает его отличным инструментом для продуктивной работы и развлечений.Обладая 16 ГБ ОЗУ (8 ГБ ОЗУ + расширение 8 ГБ из накопителя) и хранилищем EMMC емкостью 256 ГБ, он обеспечивает эффективную многозадачность и предлагает достаточно места для хранения больших мультимедиа-файлов и документов.





Дисплей высокого разрешения



11-дюймовый ЖК-экран с разрешением FHD+ обеспечивает четкое и яркое изображение для комфортного просмотра видео и запуска игр.



Высококачественные камеры



Благодаря 5-мегапиксельной фронтальной камере и 13-мегапиксельной задней камере, вы можете наслаждаться высококачественными видеозвонками и снимать впечатляющие фотографии и видео.



Быстрая зарядка и портативность



FreeYond A5 Pad сочетает в себе надежную производительность, большой объем памяти, дисплей с высоким разрешением, качественные камеры и портативность. Порт USB Type-C с протоколом PD обеспечивает быструю подзарядку, а тонкий и легкий дизайн делает его очень портативным для использования в дороге.



О компании FreeYond



FreeYond — глобальная технологическая компания, которая специализируется на мобильных устройствах, ориентированных на пользователя, и поставляет высококачественные смартфоны и аксессуары по всему миру. FreeYond меняет представление о смартфонах и носимых устройствах, предоставляя потребителям по всему миру более удобный опыт умной жизни. Стремясь предоставить потребителям во всем мире возможность пользоваться интеллектуальными технологиями, начиная со смартфонов, компания изменила определение бытовой электроники. Благодаря инновационным технологиям, отличной производительности и превосходному пользовательскому опыту, бренд FreeYond завоевал доверие и похвалу многих пользователей смартфонов.



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