G-SHOCK выпустила серию Flame Inside — часы с огненным дизайном и духом «стойкости и страсти»

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Японский производитель часов Casio представил новую коллекцию G-SHOCK Flame Inside, которая состоит из четырёх моделей с уникальным дизайном, вдохновлённым огня.В серию Flame Inside вошли две основные модели: GA-100FL и GA-2100FL. Каждая доступна в двух расцветках: Flame Orange с ярким оранжевым градиентным циферблатом, а также Flame Blue с холодным синим градиентом. Ремешки во всех версиях серые.В GA-100FL и GA-2100FL предусмотрена фирменная ударопрочность, водонепроницаемость, мировое время, секундомер, таймер, будильники и светодиодная подсветка.Коллекция G-SHOCK Flame Inside пока доступна только в Японии по цене $145 за модели GA-100FL и $138 за GA-2100FL. Скорее всего, скоро они появятся и на наших маркетплейсах.