Гаджет-гид по VK Fest 2026: что положить в рюкзак, чтобы выжать максимум из главного опен-эйра лета

До VK Fest 2026 остаются считанные недели. Вы наверняка уже продумали луки для селфи с блогерами и выучили треки хедлайнеров, и это круто. Но давайте честно: когда ваш смартфон разрядился в самый разгар сета любимого артиста, а от жары плывет лицо — это минус вайб. Чтобы такого не случилось, iGuides.ru собрали для вас идеальный сетап, который спасет ваш уикенд. Собираем рюкзак на любой каприз погоды.
Содержание:Если жарит солнце
• Кондиционер на шею
• Солнцезащитные смарт-очки
• Браслет с УФ-индикатором
• Чехол для смартфона с охлаждением
Когда влили дожди
• Дождевик с подогревом
• Водонепроницаемый чехол для документов
• Портативная сушилка для обуви
• Влагозащитный чехол для смартфона
Если жарит солнце
Кондиционер на шею
Когда прогноз погоды показывает +30, обычный веер превращается в бесполезный элемент, что только мешается в рюкзаке. При таком случае спасением станет носимый вентилятор-кондиционер, который вешается на шею как наушники. Продвинутые модели используют термоэлектрические пластины, которые за пару секунд охлаждают кожу на 10–12 градусов. Этот девайс обеспечит вам индивидуальную зону комфорта, спасет от теплового удара и позволит простоять у сцены без мысли о поиске прохладного местечка.
Солнцезащитные смарт-очки
Прятать глаза от ярких лучей нужно стильно и с умом. Очки со встроенными в дужки динамиками направленного звука защищают от ультрафиолета и позволяют слушать фоновую музыку или подкасты, пока ждешь выступление любимого артиста. Вы будете прекрасно слышать друзей, объявления организаторов, а также принять важный звонок. Плюс ко всему, не нужно постоянно вставлять и вытаскивать обычные наушники-вкладыши, которые глушат звук вокруг вас.
Браслет с УФ-индикатором
Солнечное излучение коварно: вам кажется, что дует легкий ветерок и все в порядке, а кожа уже начинает тихонько поджариваться. Аккуратный гаджет на запястье подскажет, что пора обновить защитный крем или уйти на полчаса под крышу лектория.
Чехол для смартфона с охлаждением
Современные флагманы жутко не любят жар и могут стопорнуться от перегрева. Такое нам не надо, особенно когда каждая минута — новый шортс. Специальный чехол со встроенным слоем из графена или фазопереходного материала эффективно отводит тепло от корпуса устройства. С таким аксессуаром ваш телефон не превратится в раскаленный кирпич во время стрима в VK Видео, а продолжит стабильно работать и выдавать максимальную частоту кадров при съемке сочных фестивальных бэкстейджей.
Когда влили дожди
Дождевик с подогревом
Обычный полиэтиленовый дождевик превращает вас в ходячую теплицу, где сначала жарко, а когда тело остыло — жутко холодно. Технологичный плащ из дышащей мембранной ткани оснащен тонкими углеродными греющими пластинами в районе спины, груди, поясницы. Гаджет подключается к пауэрбанку и, как правило, имеет несколько теплорежимов. С ним нипочем сырость, пронизывающий ветер и другие капризы погоды — внутри всегда будет уютно.
Водонепроницаемый чехол для документов
Что должно быть всегда сухим (кроме себя любимого)? Паспорт, билеты на фестиваль и наличка. Герметичный компактный чехол не пропускает воду даже если плюхнулся в лужу. Такой девайс можно смело вешать на шнурке на шею или крепить карабином к поясу: все вложенное останется в идеальном состоянии, а вы не будете переживать за сохранность важных вещей.
Портативная сушилка для обуви
И ничего смешного! Промокшие ноги способны превратить даже самый крутой концерт в филиал уныния и наградят простудой на неделю вперед. Компактные сушилки, работающие от пауэрбанка, помещаются внутрь кроссовок во время перерыва. Они используют нагревательные элементы. Всего часок под навесом и гаджет подсушит вашу обувь вместе со стелькой, а заодно уничтожит бактерии, позволяя с комфортом продолжить марафон по танцевальным площадкам феста.
Влагозащитный чехол для смартфона
Вода на стекле телефона жутко бесит: капли вызывают не дают нормально навести камеру на сцену или сконтачится с друзьями. Специальный кейс с защитным слоем решает эту проблему. Вы сможете продолжать вести трансляцию во ВКонтакте, даже если летний ливень застал врасплох.
Напомним, что этом году VK Fest охватит четыре города: старт запланирован в Казани 7 июня, затем последует Санкт-Петербург — 4–5 июля, Нижний Новгород — 11 июля и завершится двухдневным марафоном в Москве 18–19 июля.