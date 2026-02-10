Top.Mail.Ru

Гаишник оштрафовал робокурьера на 300 тысяч рублей. Суд разобрался, законно ли ли это

Александр


Инспектор ГИБДД в Москве выписал компании «Рободоставка» штраф на 300 тысяч рублей. Основанием послужили действия робота-доставщика, который, по версии ведомства, создал помеху пешеходам.

Инцидент произошёл в центре Москвы 5 мая прошлого года. Робот, осуществлявший доставку еды, частично перекрыл проход по тротуару. Инспектор квалифицировал это как умышленное создание помех в дорожном движении, штраф был наложен по статье 12.33 Кодекса об административных правонарушениях. «Рободоставка» не согласилась с постановлением и обжаловала его в суде. Представители компании указали, что в действиях автономного устройства не могло быть умысла, они настаивали на отсутствии состава административного правонарушения.

Мещанский районный суд Москвы рассмотрел жалобу и удовлетворил её. Судья постановил, что робот-доставщик не является транспортным средством по определению ПДД. В решении суда также отмечено, что проход по тротуару не был полностью заблокирован. Тот факт, что некоторые пешеходы предпочли обойти робота по проезжей части, не доказывает вынужденность их действий. Таким образом, объективные признаки угрозы безопасности дорожного движения отсутствовали. Штраф в размере 300 тысяч рублей был отменён.

В настоящее время в России правовой статус роботов-курьеров и зона их ответственности четко не определены. Их деятельность регулируется общими нормами, что порождает правовые коллизии.
