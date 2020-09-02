





Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy A42 5G. Он обладает поддержкой сетей связи пятого поколения, но при этом будет стоить относительно недорого.Galaxy A42 5G оснащён экраном Super AMOLED диагональю 6,6 дюйма (разрешение неизвестно). В нижнюю часть экрана встроен невидимый сканер отпечатков пальцев, а вверху сделан небольшой полукруглый вырез для фронтальной камеры.Основная камера смартфона состоит из четырёх сенсоров, их параметры пока неизвестны. Другие характеристики смартфона тоже засекречены, они будут раскрыты ближе к концу года, когда состоится полноценный анонс этой модели.До сих пор поддержка 5G была реализована только у флагманских смартфонов Samsung и у модели Galaxy A51 5G. Galaxy A42 5G входит в линейку Galaxy A, в которую включены модели средней ценовой категории и, судя по нумерации, позиционируется чуть ниже, чем A51. Сколько он будет стоить, пока неизвестно, но очевидно, что он станет самым доступным смартфоном Samsung с 5G.