





Фитнес-браслет Galaxy Fit2 пришел на смену оригинальному «фиту». По задумке Samsung этот гаджет поможет сформировать полезные привычки и придерживаться здорового образа жизни, а по нашим наблюдениям он также станет функциональным аксессуаром к смартфонам компании. Устройство доступно в черном и красном цвете, а его стоимость составляет 3 490 рублей, ну, а теперь обо всём поподробнее.Размер AMOLED-экрана Galaxy Fit2 составляет 1.1» (27.8 мм), разрешение 126×294, а глубина цвета — 16 млн. Он поддерживает Bluetooth v5.1 и оснащается акселерометром, гироскопом и оптическим датчиком сердечного ритма. Габариты устройства (ВхШхГ) 46,6×18.6×11.1 мм, а вес — 21 г. По словам производителя, ёмкости аккумулятора 159 мАч хватает до 15 дней в обычном режиме, а максимальное время автономной работы достигает до 21 дней. Браслет защищен от воды, а наличие сертификации 5ATM означает, что его можно погружать в воду до 50 метров на 10 минут. Помимо этого, защита подтверждена стандартом IP6X. Это означает, что с браслетом можно заниматься плаванием и выполнять прыжки в воду.Со временем автономной работы у Galaxy Fit2 полный порядок и Samsung не преувеличивает, заявляя до 21 дня без подзарядки. На момент написания обзора я провел с браслетом 16 дней в режиме 24/7 и сейчас показатель уровня заряда аккумулятора показывает 13 процентов.Samsung Galaxy Fit2 унаследовал вполне узнаваемый дизайн оригинальной версии и получил несколько улучшений. Так по сравнению с первым «фитом» у второго стал ярче и крупнее дисплей, а механическую кнопку заменила сенсорная клавиша. В остальном это вполне привычный фитнес-браслет с капсулой и ремешком.К слову о капсуле, она очень прочно фиксируется в ремешке и, чтобы достать её, придется приложить усилие, но часто делать этого не придется, поскольку заряжать браслет можно прямо с ремешком. Застежка довольно надежная, но поначалу к ней нужно будет немного привыкнуть, а вот расстегивается она с приятным щелчком.У Samsung Galaxy Fit2 сохранился интерфейс оригинальной версии: меню и функции переключаются свайпами влево и вправо, а смахиванием от верхнего края открывается шторка с быстрым доступом к настройкам: яркость, режим «не беспокоить», поиск телефона и другим. По началу горизонтальный метод управления может показаться неудобным, но спустя несколько дней использования к нему быстро привыкаешь.Подключается к смартфону и настраивается Galaxy Fit2 с помощью приложения Samsung Wearables. Программа позволяет настраивать порядок отображаемых виджетов и отключать неиспользуемые, а среди доступных: сведения о здоровье, музыка, упражнения, погода, секундомер и таймер, мытье рук, пульс, календарь, сон, шаги, стресс, употребление воды. Имеется функция поиска, после её активации браслет начинает вибрировать.В Samsung Wearables огромный выбор циферблатов на любой вкус, а вот установить сторонние не получится. Экран браслета умеет включаться автоматически от взмахивания руки, также его можно активировать нажатием сенсорной кнопки.Стоит выделить наличие функции быстрых ответов, у браслета имеются уже готовые, но вы можете создать свои и использовать их для ответа в мессенджерах. Таким образом на простые вопросы можно отвечать фразами прямо с Galaxy Fit2, не доставая смартфон из кармана.В разделе управления воспроизведением обошлось без излишеств. Есть возможность переключения трека, кнопки паузы и воспроизведения, а также изменения громкости. На уведомлениях не стану особо заострять внимание, поскольку здесь всё довольно привычно: звонки и мессенджеры. С помощью приложения можно настраивать список приложений, из которых захотите получать нотификации.Galaxy Fit2 интегрируется с предустановленным приложением Samsung Health. Незаметно для пользователя в него выгружаются данные о количестве пройденных шагов, тренировках, пульсе и сне.Кстати о последнем, браслет собирает не только данные о том, во сколько засыпаете и просыпаетесь, а также делит весь сон на фазы и представляет всю динамику в виде удобного графика с возможностью оценки. Для меня наиболее полезна функция будильника, потому что намного приятнее просыпаться от вибрации на запястье, нежели чем под какие-либо громкие звуки.Также гаджет оснащен функцией отслеживания уровня стресса, но эту функцию я рекомендую использовать только в информативных целях и сейчас объясню почему. Не буду претендовать на экспертное мнение в этом плане, это всего лишь мой субъективный кейс. Находясь в отличном настроении и с хорошим самочувствием я попробовал измерить уровень стресса, и датчик показал высокий результат. После этого он был мною сразу отключен. Рекомендую делать то же самое если не испытываете каких-либо проблем со здоровьем, поскольку избыточная информация подобного характера может выбить из колеи. Другими словами вы можете сами себя «накрутить».Galaxy Fit2 умеет автоматически определять различные активности и распознавать 5 видов тренировок: ходьба, бег, эллиптический тренажер, динамичная тренировка и гребля. Спортсмен я такой себе, но прогулку и легкую пробежку браслет определяет точно и умеет подбадривать различной информацией в процессе, например, сообщит о пройденном расстоянии и количестве пройденных шагов.Также появилась актуальная в 2020 году функция гигиены рук. Гаджет напомнить о необходимости помыть руки, а специальный таймер поможет сделать это тщательно.Samsung Galaxy Fit2 — фитнес-браслет с хорошим показателем времени автономный работы, которого я достиг, скорее всего, путём отказа от использования постоянного мониторинга уровня стресса. Этот гаджет будет интересен в первую очередь владельцам смартфонов южнокорейской компании, поскольку он в некоторых ситуациях позволяет оставить телефон в кармане. Также в плюсы стоит записать тесную интеграцию с сервисом Samsung Health. В целом Galaxy Fit2 получился вполне приятным гаджетом с рядом своих собственных особенностей по вполне приемлемой стоимости.