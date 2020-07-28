5 августа компания Samsung представит новые модели смартфонов из серии Galaxy Note, наушники Galaxy Buds Live и несколько других новинок. Инсайдер Ишан Агарвал раскрыл розничные цены, которые Samsung хочет установить в Европе на часть новых продуктов.
- Galaxy Note20 4G — 999 евро (примерно 84 тысячи рублей)
- Galaxy Note20 5G — 1099 евро (примерно 93 тысячи рублей)
- Galaxy Note20 Ultra 5G — от 1349 евро (примерно 114 тысяч рублей)
- Buds Live — 189 евро (примерно 16 тысяч рублей)
Инсайдер утверждает, что смартфоны из серии Galaxy Note20 будут стоить как минимум на 50 евро дороже, чем Galaxy Note10 на старте продаж годом ранее. При этом у них, по слухам, будет пластиковый корпус и плоский экран без изгибов по краям.
Почти все характеристики новых смартфонов Samsung уже известны:
Galaxy Note20 получит экран Super AMOLED диагональю 6,7 дюйма с разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц, 8 ГБ оперативной памяти, 256-гигабайтный накопитель и аккумулятор ёмкостью 4300 мАч. Его корпус защищён от воды, а задержка при использовании стилуса составляет 26 мс. Основная камера тройная: основной модуль — 12 Мп с апертурой f/1.8, ультраширокий — 12 Мп и f/2.2, телефото — 64 Мп, f/2.0, с 3-кратным оптическим зумом и 30-кратным гибридным зумом. Габариты — 161,6×75,2×8,3 мм.
В Galaxy Note20 Ultra используется процессор Exynos 990 со встроенным 5G-модемом, экран Super AMOLED диагональю 6,9 дюйма с разрешением 3200×1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитой стеклом Gorilla Victus и встроенным сканером отпечатков пальцев, 12 ГБ оперативной памяти, 256- или 512-гигабайтный накопитель со слотом для карты памяти и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с быстрой проводной и беспроводной зарядкой. Фронтальная камера 10-мегапиксельная, а основная обладает тремя модулями: 108 Мп с апертурой f/1.8, ультраширокий 12 Мп с апертурой f/2.2, телефото 12 Мп с лазерным автофокусом, 5-кратным оптическим зумом и 50-кратным гибридным зумом. Смартфон двухсимочный и поддерживает стандарты eSIM, Bluetooth 5.0, USB Type-C (Gen 3.2), NFC, Wi-Fi 6, Wireless DeX. Задержка от стилуса ещё ниже — 9 мс. Габариты — 164,8×77,2×8,1 мм.
В сети также появился видеообзор ещё не анонсированных смарт-часов Galaxy Watch 3. Они работают с операционной системой Tizen, обладают зищитой от воды по стандарту 5ATM, несколькими фитнес-функциями, ЭКГ-сканером, датчиком кровяного давления и трекером циклов сна. В модели с корпусом 41 мм, которая попала на обзор, используется AMOLED-экран диагональю 1,2 дюйма. В ролике подтверждается, что часы обладают 1 ГБ оперативной памяти и 8-гигабайтным накопителем.
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Еще кричат Аппл цены гнет, а это уже не в какие ворота!
Аппл ось свою точит, качество оттачивает все летает и голова отдыхает! А тут конструктор за такие бабки🤦♂️
Только дебил купит