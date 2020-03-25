



Компания Samsung выпустила обновление с оболочкой One UI 2.1 для смартфонов Galaxy S10 и Galaxy Note10. Оно добавляет этим устройствам некоторые возможности, которые прежде были доступны только устройствам свежей флагманской серии Galaxy S20.



Улучшения касаются в основном работы камеры. Появилась поддержка функции Single Shot, которая работает на основе искусственного интеллекта. В этом режиме в течение 10 секунд производится серийная съёмка фотографий, из которых затем автоматически отбираются наиболее удачные снимки.



Режим ночной съёмки был улучшен. Также появился режим Night Hyperlapse для съёмки ускоренного видео в условиях слабой освещённости.



Для пользователей Instagram реализован режим Custom Filter, позволяющий автоматически накладывать на снимки сложные фильтры, которые можно использовать повторно.



Для видеосъёмки добавлен режим Pro Video, предоставляющий пользователям тонкий контроль настроек различных параметров. Фронтальная камера получила поддержку съёмки с разрешением 4K на частоте 60 кадров в секунду.



В галерее появились функции Clean View и Quick Crop. Первая позволяет группировать схожие снимки, сделанные в один и тот же день, а вторая позволяет быстро обрезать снимок, не переходя в сложное меню редактирования.



Отправлять фотографии и видео на другие устройства можно с помощью функции Quick Share, которая представляет собой почти полный аналог AirDrop от Apple. Функция Music Share позволяет транслировать музыку сразу на несколько акустических устройств с поддержкой Bluetooth.



В настоящее время обновлённую оболочку One UI получают обладатели Galaxy S10 и Galaxy Note 10 в Германии, а в ближайшие недели это обновление появится в других странах, в том числе в России.







