LTE Enhanced 4×4 MIMO, до 5CA, LTE Cat.19 (1,6 Гбит/c), скорость скачивания до 2,0 Гбит/c, скорость загрузки до 200 Мбит/с

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, HE80, MIMO, 1024-QAM, скорость скачивания 1,2 Гбит/с / Загрузки до 1,2 Гбит/с

Bluetooth 5.0, USB Type-C, NFC, геолокация (GPS, Galileo, ГЛОНАСС, BeiDou)







Компания Samsung представила смартфон Galaxy S20 Fan Edition (FE). Он будет стоить относительно недорого, в сравнении с другими флагманскими характеристиками этого бренда, хотя получил набор топовых характеристик.В Galaxy S20 FE используется 6,5-дюймовый экран с матрицей Super AMOLED 2X, разрешением 2400×1080 пикселей, сертификацией HDR10+ и частотой обновления 120 Гц. Объём оперативной памяти 6 ГБ, а накопитель объёмом 128 ГБ можно расширить картой памяти. В качестве процессора используется чип Exynos 990, созданный по 7-нанометровой технологии и работающий с тактовой частотой 2,7 ГГц. В процессор встроен модем 5G.Аккумулятор обладает ёмкостью 4500 мАч и поддерживает быструю проводную зарядку с мощностью 25 Вт и быструю беспроводную зарядку по стандартам AFC и QC2.0. Встроенный модуль NFC позволяет использовать бесконтактную оплату, а разблокировка производится с помощью сканера отпечатков пальцев. Фронтальная камера 32-мегапиксельная, с углом охвата 80˚.В Galaxy S20 FE установлена тройная основная камера с поддержкой зума:— Размер пикселя: 1,12 мкм— F2.2 (123˚)— Dual Pixel автофокус, оптическая стабилизация— Размер пикселя: 1,8 мкм— F1.8 (79˚)— Размер пикселя: 1,0 мкм— F2.4 (32˚)— 3x оптический зум Optical Zoom— Зум Super Resolution до x30— OIS (оптическая стабилизация)— Трекинг автофокусаНачиная с 9 октября 2020 года Galaxy S20 FE будет продаваться в официальном интернет-магазине и в фирменных магазинах Samsung, а также у партнеров бренда по цене 49 990 рублей. Оформить предзаказ и получить в подарок беспроводное мультизарядное устройство EP-P52007 можно с 23 сентября по 8 октября. Дополнительно можно приобрести обновленную программу Samsung Care+, которая позволит восстановить смартфон в случае непредвиденных повреждений.Galaxy S20 FE изначально работает на Android 10 и в перспективе получит несколько крупных обновлений операционной системы. Смартфон двухсимочный и поддерживает технологию eSIM.