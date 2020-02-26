Похоже, владельцам смартфонов Galaxy S8 и Note8 не стоит рассчитывать на обновление до Android 10. Samsung удалила эти смартфоны из своей дорожной карты апдейтов, которая была опубликована несколько месяцев назад.



Несмотря на это, представители службы поддержки давали ложные обещания. Если у вас остались какие-либо сомнения по этому поводу, то стоит их развеять: смартфоны Galaxy S8 и Galaxy Note8 не получат Android 10 с оболочкой One UI 2.0. Об этом сообщает авторитетный сайт Sammobile, ссылаясь на утверждение Samsung.



Стоит отметить, что если бы не ошибочная информация от представителей службы поддержки, то не было смысла ожидать обновлений, поскольку модельный ряд этих устройств уже выходит за рамки гарантированной политики программной поддержки Samsung. Компания выпустила два крупных апдейта для этих смартфонов, они перешли с Android 7.0 Nougat на Android 8.0 Oreo, а затем на Android Pie.



Смартфоны Galaxy S8 и Note8 должны продолжить получать обновления системы безопасности еще некоторое время. Модельному ряду S8 уже три года, а это означает, что он вскоре может перестать получать обновления. У Samsung больше нет обязательств по поддержке программного обеспечения этого модельного ряда. Тем не менее, исправления системы безопасности за февраль 2020 году уже распространяются для этих смартфонов. Устройства еще какое-то время могут продолжить получать исправления серьезных багов, но темп их выпуска будет медленнее, чем раньше.





