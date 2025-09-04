Galaxy Tab S11 Ultra и Galaxy S25 FE: что еще показали на осенней презентации Samsung



В рамках осенней презентации компания Samsung представила несколько новинок, среди которых оказались флагманские планшеты Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra, а также доступный смартфон Galaxy S25 FE и Galaxy Tab S10 Lite. Samsung Galaxy S25 FE



Samsung Galaxy S25 FE — это доступный смартфон с функциональностью флагмана. И дело не только в качественных материалах. Смартфон получил модуль камер уровня Galaxy S25, продвинутые возможности Galaxy AI и новейшую прошивку One UI 8. Геймеры оценят новинку за игровые функции, мощную систему охлаждения и емкий аккумулятор.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Samsung Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra

Цена и доступность

•Экран: 6,7 дюйма, 2340×1080, Dynamic AMOLED 2X, 120 ГЦ, Vision Booster•Процессор: Exynous 2400•ОЗУ/ПЗУ: 8+128/256/512 ГБ•Камеры: основная — 12+50+8 МП, фронтальная — 12 МП•Аккумулятор: 4900 мА·ч, зарядка 45 вт, беспроводная зарядка, обратная зарядка•Защита: IP68•ОС: Android 16, One UI 8Samsung Galaxy Tab S10 Lite пополняет линейку доступных планшетов флагманской линейки с поддержкой ИИ-функций. Помимо большого экрана, планшет может похвастаться хорошей автономностью и высокой производительностью, благодаря мощному процессору.•Экран: 10,9 дюйма, 2112×1320, LCD|PLS, 90 ГЦ, Vision Booster•Процессор: Exynous 1380•ОЗУ/ПЗУ: 6/8+128/256 ГБ, карта памяти до 2 ТБ•Камеры: основная — 8 МП, фронтальная — 5 МП•Аккумулятор: 8000 мА·ч•ОС: Android 16, One UI 8•Защита: IP42Дуэт Samsung Galaxy Tab S11 и Tab S11 Ultra — новое поколение легких и умных устройств. Благодаря глубокой интеграции ИИ-функций, новинки подойдут как для офисных задач, так и для творчества. Планшеты вполне способны заменить ноутбук в поездке, повысить продуктивность в учебе и работе, оптимизировать процесс редактирования изображений и при этом оставаться максимально легкими и мобильными. Также заявлена поддержка кастомизированного DeX, обновленного форм-фактора S Pen и режима «плавающих окон».• Экран:14.6 дюйма, разрешение 2560× 1600 пикселей, частота 120 ГцDynamic AMOLED 2X, пиковая яркость 1600 нит• Процессор: D9400+;• Память: оперативная — 12 ГБ, накопитель — 128/256/512 ГБ, поддержка карт памяти до 2ТБ• Камеры: основная — 13 МП, фронтальная — 12 МП;• Аккумулятор: 8 400 мА·ч, зарядка мощностью 45 Вт;• Экран:14.6 дюйма, разрешение 2960 × 1848 пикселей, частота 120 ГцDynamic AMOLED 2X, пиковая яркость 1600 нит• Процессор: D9400+;• Память: оперативная — 12/16 ГБ, накопитель — 256/512/1024 ГБ, поддержка карт памяти до 2ТБ• Камеры: основная — 13+8 МП, фронтальная — 12 МП;• Аккумулятор: 11 600 мА·ч, зарядка мощностью 45 ВтВ фирменных магазинах Samsung Galaxystore новинки будут доступны по следующим ценам:• Galaxy S25 FE 256 - 54 990 руб• Galaxy S25 FE 512 - 59 990 руб• Galaxy Tab S11 256 Wi Fi - 82 990 руб