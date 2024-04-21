Game Boy превратили в устройство взлома. Не заметил геймера — ходи пешком

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Гаджет, похожий на портативную приставку, помогал рассеянным водителям. Но грабители нашли ему другое применение.Дело в том, что корпус консоли от Nintendo прячет эмулятор ключа. Он перехватывает сигнал и копирует его. Так если оригинальный брелок был утерян, открыть дверь и завести автомобиль можно с помощью резервной копии. На японском рынке гаджет появился в начале года по цене около $30 000.Продавцы заявляют, что товар предназначен исключительно для благих целей, однако автоугонщики освоили гаджет быстрее. Достаточно находиться недалеко от хозяина машины, в момент снятия сигнализации. По словам канала FNN Prime Online, таким образом воры смогли угнать Land Cruiser актрисы, певицы и члена совета депутатов Японии Дзюнко Михара прямо из ее гаража.