Garmin Instinct Crossover — смарт-часы с бесконечным зарядом





Компания Garmin представила гибридные смарт-часы Instinct Crossover. Они сочетают в себе механику и электронную начинку.



Часы обладают монохромным экраном, поддержкой бесконтактных платежей, прочным корпусом, сертифицированы по стандарту MIL-STD-810 и выдерживают погружением на глубину до 100 метров. Поддерживаются различные фитнес-возможности, в том числе подсчёт шагов, измерение пульса и насыщенности крови кислородом, отслеживание передвижения, мониторинг сна и сбор спортивной статистики.







С включенным GPS-модулем эти часы работают без подзарядки 110 часов, а без отслеживания местоположения 28 дней. Версия Solar Edition с подзарядкой от солнца проработает до 70 дней, а при активации экономичного режима, в котором отключены некоторые функции, её можно вообще не подключать к сетевой зарядке, ей будет достаточно энергии, получаемой от Солнца.



Garmin продаёт часы Instinct Crossover по цене от 500 долларов США. Купить их можно в интернет-магазине компании в США и некоторых других странах.

