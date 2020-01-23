Новая модель Tactix Delta представляет собой сверхпрочные часы с GPS-приемником, которые соответствуют военным стандартам (MIL-STD-810) и сочетают тактические особенности с возможностью скрытого режима и аварийной кнопки.Включение скрытого режима позволяет остановить передачу информации о местоположении владельца смарт-часов, а нажатием аварийной кнопки удаляются все данные и местоположения пользователя в соответствии с военными инструкциями. Таким образом никто не узнает о проделанном маршруте.Кроме того устройство наделено парашютным режимом Jumpmaster, что помогает рассчитать точки сбрасывания с большой высоты и получить инструкции для движения к цели после приземления.Стальной корпус смарт-часов устойчив к царапинам и любым повреждениям. В устройство версии «Сапфир» добавляется высококачественное и надежное выпуклое сапфировое стекло, устойчивое к образованию царапин, стальное кольцо вокруг циферблата с черным DLC-покрытием и стальная задняя крышка с черным PVD-покрытием.Смарт-часы предлагают расчет современных спортивных показателей, данные динамики для режима бега/велоспорта. Для продления периода работы часов от батареи предусмотрены настраиваемые режимы управления питанием, которые позволяют узнать, каким образом различные настройки и датчики влияют автономную работу.