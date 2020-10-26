





Производитель умных часов Garmin обновил свою линейку детских фитнес-браслетов vívofit, придав им форму смарт-часов. Новая модель позволяет родителями контролировать и корректировать активность ребенка и его распорядок дня. Устройство синхронизируется с приложением Garmin Jr. на совместимым смартфоне и показывает количество шагов и минут активных занятий ребенка, параметры сна и отдыха. Как и в предыдущей версии, через приложение можно управлять домашними заданиями и назначать их, настраивать таймеры и выдавать награды — виртуальные монеты.Фитнес-браслет оснащен обновленными хронометрируемыми занятиями, которые мотивируют детей больше двигаться: при достижении ежедневной цели по времени физической активности (60 минут) дети получают доступ к новым этапам игры в приключении Garmin World Tour. С помощью родителей дети открывают для себя новые интересные места, участвуют в образовательных викторинах и заполняют виртуальный дневник о путешествиях.Маленькие пользователи смогут исследовать пирамиды Древнего Египта, научиться спортивным упражнениям, чтобы согреться в Антарктиде и даже встретиться с акулами у Большого Барьерного рифа. Чем чаще дети выполняют и перевыполняют ежедневный план физической активности, тем больше историй они смогут увидеть. Спортивные карточки с инструкциями от виртуальных путешественников помогут освоить базовые упражнения (например, прыжки «ноги вместе — ноги врозь», асана «Собака мордой вниз» и другие).Кроме того, вместе с друзьями или с членами семьи ребенок сможет принять участие в соревновании Toe-to-Toe, в котором побеждает тот, кто сделает большее количество шагов за день. Браслет подходит даже дошкольникам, интерфейс интуитивно понятен. Дети, которые еще не научились читать, поймут, что нужно делать, получая домашние задания от родителей в виде значков на дисплее. Задания можно настраивать с повторами каждый день или каждую неделю — это поможет привыкнуть к расписанию и стать более ответственными.Включив детский режим в приложении Garmin Jr., родители могут предоставить детям ограниченный доступ к проверке своих заданий и просмотру миссий в приключенческом приложении. Контактный номер телефона для экстренных случаев можно вывести прямо на экран браслета vívofit jr. 3.У vívofit jr. 3 съемные ремешки и три варианта дизайна: синие звезды, цифровой камуфляж и фиолетовые цветы. Батареи хватит на 1 год работы, впоследствии пользователь может ее заменить. Браслет водонепроницаем, с ним можно посещать бассейн и другие спортивные занятия.