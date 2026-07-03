Гайд по Зоне Технологий на VK Fest в Санкт-Петербурге в 2026 году

Фото: VK
Привет! Команда iGuides на связи. Быть амбассадорами Зоны Технологий на VK Fest 2026 — это не только почётно, но и ответственно. Поэтому мы подготовили для вас подробный гайд по площадками, ради которых точно стоит оторваться от дивана и позволить себе на пару дней заглянуть в будущее.
Futurione
Фото: Futurione
Если вам не хватает технологических чудес и ярких впечатлений, пространство Futurione быстро поправят эту оплошность. При помощи огромных 3D-экранов, ребята буквально стирают грань между цифровым миром и нашей реальностью, делая участников площадки частью цифровой арт-инсталляции.
Но просто озираться по сторонам было бы скучно, поэтому организаторы предлагают каждому гостю взять под контроль свет и всю палитру оттенков, превращая окружение в персональный интерактивный холст. А если повседневная действительность уже приелась, Futurione предложит заглянуть в будущее глазами ИИ-предсказателя. Главное — не относиться к прогнозам искусственного интеллекта слишком серьёзно, даже если он навангует вам головокружительный успех или увольнение с работы. В довершение всего здесь можно будет лично создать уникальные арт-стикеры, которые станут доказательством путешествия по технологиям завтрашнего дня.
NexTouch
Фото: NexTouch
Следующие любители дикого микса из хайтека и диджитал-арта — NexTouch. Площадка станет настоящим раем для кинестетиков: никаких запретов, все что попадает в поле зрения участников, трогать можно и нужно. Основным предметом творчества и развлечений станут сенсорные экраны, способные выдержать натиск тысяч любопытных ладошек. Если вы устали от банальных селфи, здесь вам предложат преобразить привычную «себяшку» в нечто особенное, благодаря ИИ-алгоритмам. Границ нет, только ваша фантазия.
Но главный магнит для всех геймеров — это, конечно же, игровая зона с последней FIFA 2026. Играть в неё в домашних условиях — совсем не то же самое, что рубиться на огромной интерактивной панели, где каждый матч выглядит как реальная битва за первенство в высшей футбольной лиге. Для тех же, кто решит доказать окружающим, что он силён не только в прожимании кнопок на геймпаде, NexTouch подготовили квиз-станцию. Это отличный шанс в игровой форме проверить свою эрудицию, скорость реакции и логику, а заодно доказать друзьям, что время, проведённое за гаджетами, не прошло даром для вашего серого вещества. И напоследок важный спойлер — проигравших не будет.
ЛЭТИ
Фото: ЛЭТИ
Петербургский ЛЭТИ подошёл к оформлению своей локации с чисто инженерной эстетикой и здоровой долей фанатского безумия. Их площадка стилизована под гигантскую печатную плату, что станет прекрасным фотофоном для техногиков.
Университет привёз на фестиваль настоящие VR-тренажёры, благодаря которым любой желающий сможет примерить на себя роль оператора лунохода или, ни много ни мало, сотрудника атомной электростанции. Перед вами раскинутся пусковые панели со множеством тумблеров и датчиков, где каждое действие имеет значение. Научат, как расшифровать скрытое послание через гиперспектральный анализ.
Если управления сложными процессами вас не прельщает, ЛЭТИ предлагает проявить свои навыки и хладнокровие на полноценном чемпионате по пайке металла. Да-да, настоящим паяльником предложат сотворить маленькое инженерное чудо. А чтобы закрепить торжество человеческого разума, врывайтесь в научный квиз с физическими экспериментами, где вопросы вызовут скрип извилин даже круглый отличников. По итогам участие пытливые умы получат награду — памятный мерч и сертификаты, которые пригодятся для поступления в ЛЭТИ.
ГУАП
Фото: ГУАП
Государственный университет аэрокосмического приборостроения приготовил для гостей VK Fest локацию, которая буквально пропитана духом высоты, скорости и бескрайнего космоса. В дни фестиваля они откроют самый настоящий компактный, но насыщенный технопарк, где будут жужжать, крутиться и выполнять команды сложнейшие беспилотные системы и роботизированные комплексы. Здесь можно часами наблюдать за тем, как роботы решают задачи, которые раньше казались фантастикой.
Под пристальным взглядом наставников вы сможете пройти путь от авиаконструктора до пилота: собрать собственный планер и проверить его аэродинамику в деле. Но самое крутое испытание — комплексная проверка на готовность к полёту в космос. Это уникальная возможность узнать, взяли бы вас на миссию по колонизации Марса или ваша судьба мечтательно смотреть в глубь звездного неба, стоя на земле.
ЛАЭС
Фото: ЛАЭС
Думаете должность энергетика сплошная рутина и нечеловеческая сосредоточенность? Ленинградская атомная электростанция приготовила, пожалуй, самый неожиданный и контрастный перформанс фестиваля, полностью разрушая стереотипы о том, что люди в белых халатах — это скука. Они развернут огромный арочный шатёр, внутри которого царит неон и настоящий дух футуризма. Главной фишкой станет тихая дискотека: каждому гостю на входе выдадут беспроводные наушники и спецодежду. Со стороны это выглядит дико смешно — толпа людей двигается в полной тишине, но на самом деле в головах бушует музыкальное безумие.Весь драйв развернется на интерактивном пиксельном полу, который реагирует на каждый шаг, а погрузит в иллюзию путешествия сквозь время и пространство.
Если есть желание просто почилить с пользой, ЛАЭС предложит посмотреть научный спектакль о силе мирного атома — «АТОМ: энергия внутри». Добавьте сюда интеллектуальные викторины с крутыми призами и танцевальные мастер-классы от профессионалов, и получите одну из самых зажигательных и посещаемых точек на карте VK Fest.
Кванториум
Фото: Кванториум
Площадка «Кванториума» — это место, где можно дать волю своему внутреннему ребёноку, который гарантированно начинает пищать от восторга. В компании с менторами, гости смогут освоить базовые принципы режиссуры и анимации и даже создать свой собственный мультфильм.
Для тех, кто предпочитает осязаемый экспириенс, приготовлен трек для управления мини-болидами — здесь развернутся нешуточные гоночные баталии, где победа зависит от вашей концентрации и умения проводить маневры с джойстиком в руках. А в качестве сувенира вы сможете самостоятельно изготовить кастомный значок со своим уникальным дизайном, который лазер создаст прямо у вас на глазах.
Электромобиль «Атом»
Фото: АТОМ
Ну и какой же технологический фестиваль без транспорта будущего? Главными четырехколёсными экспонатами станут сразу три электромобиля «Атом». У посетителей VK Fest будет редкая возможность подойти к новинке вплотную, детально изучить его возможности, посидеть за рулем, протестировать интерфейс. Проще говоря, — прочувствовать, каково это находиться в салоне автомобиля из киберпанк-будущего. Кроме того, каждый сможет проявить фантазию и создать свой собственный дизайн автомобиля.
Напомним, что VK Fest встречает гостей 4 и 5 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. В этом году в Зоне Технологий концентрация крутых штук на квадратный метр просто зашкаливает. Так что оставляйте скепсис дома, заряжайте смартфоны и приходите — будет познавательно и весело.