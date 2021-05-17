В «МегаФоне» стартовала акция «Два крутых Xiaomi по цене одного». До 30 июня при покупке смартфона Xiaomi Redmi Note 9 (64 ГБ) можно получить второй смартфон Xiaomi Redmi 9C (64 ГБ) в подарок.
В акции участвуют:
- Xiaomi Redmi Note 9 с диагональю экрана 6,5 дюйма и толщиной 8,9 мм. Смартфон оснащен четырьмя основными камерами: главной (64МП), широкоугольной (8МП), с сенсором глубины (2 МП) и для макросъемки (2 МП) – и фронтальной с разрешением 13 МП. В смартфоне есть функция быстрой зарядки, емкость аккумулятора – 5 000 мАч. Размер оперативной памяти – 3 Гб, встроенной – 64 Гб. Смартфон можно разблокировать при помощи распознавания лица или отпечатка пальца. Устройство представлено в белом, сером и зеленом цвете.
- Смартфон в подарок – Xiaomi Redmi 9C NFC – имеет также диагональ 6,5 дюйма, толщиной 9 мм. Включает 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внешней. В смартфоне две основные камеры 13 и 2 МП и фронтальная 5 МП, а также мощный аккумулятор 5000 мАч.
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