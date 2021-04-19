В официальном магазине «Связной» на площадке Tmall началась распродажа. В рамках акции можно приобрести смартфоны, планшеты, носимую электронику и многое другое со скидкой. Собрали самые интересные товары распродажи в одном месте.
iPhone 11 64 ГБ за 47 990р.
Флагман Apple 2019 года с двойной камерой, защитой от воды и процессором A13 Bionic. Чтобы получить скидку, возьмите купон продавца и примените промокод GUDOK3000.
Samsung Galaxy A02 32 ГБ за 7 890 р.
Смартфон оснащен 6,5-дюймовым HD+ экраном с вырезом Infinity-V под фронтальную камеру, 13-мегапиксельной камерой, аккумулятором на 5000 мАч и слотом для карт памяти microSD. Чтобы получить скидку, возьмите купон продавца и примените промокод GUDOK700.
Планшет Huawei MatePad 10" 128 ГБ за 35 990 р.
Ширина рамок вокруг экрана 4,9 мм, он охватывает цветовое пространство DCI-P3, а показатель яркости — 540 нит. Планшет работает на процессоре Kirin 990. Чтобы получить скидку, возьмите купон продавца и примените промокод SKOROLETO3000.
Apple MacBook Pro 13" (2020) за 148 990 р.
Модель прошлого года на процессоре Apple M1. У него 8 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель на 1 ТБ. Чтобы получить скидку, возьмите купон продавца и примените промокод SKOROLETO7000.
Смарт-часы Amazfit GTS 2e за 9 090 р.
Часы совместимы с iOS и Android. Они оснащаются AMOLED-экраном с диагональю 1,65 дюйма и аккумулятором на 246 мАч. Есть поддержка GPS и Bluetooth 5.0. Среди датчиков: акселерометр, гироскоп, высотомер, сенсор освещенности и встроенный пульсометр с возможностью постоянного измерения пульса. Чтобы получить скидку, возьмите купон продавца и примените промокод SAKURA900.
Планшет Samsung Tab S7 128 ГБ за 45 490 р.
Устройство оборудовано экраном с частотой обновления 120 Гц. Есть поддержка стилуса S Pen. За звук отвечает система из четырех динамиков от AKG с поддержкой технологии Dolby Atmos. Планшет работает на процессоре Snapdragon 865 Plus. Чтобы получить скидку, возьмите купон продавца и примените промокод SKOROLETO4000.
Apple Watch Series 6 44 мм за 33 990 р.
Смарт-часы позволяют вам измерять уровень кислорода в крови. Также есть функция ЭКГ. Новое приложение «Сон» позволяет быстро выполнить набор действий, необходимых вам перед сном. Всегда включённый дисплей Retina теперь светится ярче, причём на улице, в неактивном режиме, когда рука с часами внизу. Чтобы получить скидку, возьмите купон продавца и примените промокод SAKURA3500.
Количество товара и промокодов может быть ограничено, поэтому информация актуальна на момент публикации. Акция продлится до 5 мая, а со всеми остальными гаджетами распродажи вы можете ознакомиться здесь.
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цена получается 35990, а в статье указана цена с промокодом 33990
не сходится
надо применить купон продавца и промокод, тогда получаем цену 33990 рублей.
надо бы в статье указывать на этот нюанс