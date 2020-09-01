





Компания NVIDIA представила новую игровую видеокарту, самую топовую в своём классе на сегодняшний день. Она называется GeForce RTX 3090 и просто огромная!Производительность GeForce RTX 3090 достигает 36 терафлопс (для сравнения — у GeForce RTX 2080 Ti «всего» 13,4 терафлопс). В ней используется 24 ГБ памяти стандарта GDDR (на 13 ГБ больше, чем у 2080 Ti).В GeForce RTX 3090 используется массивная система охлаждения из нескольких вентиляторов. Производительности видеокарты достаточно для того, чтобы с лёгкостью тянуть любые тяжёлые игры в разрешении до 8K с частотой до 60 кадров в секунду. Мощность рассеивания тепла при максимальной нагрузке — 350 ватт.NVIDIA начнёт продавать GeForce RTX 3090 в США с 24 сентября по цене 1499 долларов. В России продажи начнутся 6 октября, цена — 136 990 рублей. Кроме того, видеокарты на основе этого решения появятся у других производителей, сотрудничающих с NVIDIA.В продаже также появятся более простые модели новой линейки RTX — RTX 3070 и RTX 3080. Они будут стоить в России 45 490 и 63 490 рублей соответственно.