Чем пользуются в iGuides.ru: гаджеты главного редактора Георгия Лямина

Привет, на связи главный редактор iGuides.ru — Георгий Лямин. Мы завели отдельный раздел на сайте «Наши гаджеты», где рассказываем о своих штуках из ежедневного использования. А еще там теперь у нас появляются коллеги из медиа и техноблогинга. В этой заметке я расскажу о своих устройствах.
Гаджеты я люблю с детства, поэтому у меня их всегда много, а иногда даже слишком. Рассказываю и показываю.
Смартфоны: iPhone 17 Pro Max и Samsung Galaxy S26 Ultra
У меня два постоянных смартфона, чтобы держать руку на пульсе iOS и Android. Первый — это серебристый iPhone 17 Pro Max, максимально скучная и неудачная модель. Обновился на него с 15-й серии просто, чтобы поддерживать актуальность. Если бы не работа в техномедиа, то еще как минимум год пользовался бы 15 PM.
Впрочем, есть в iPhone 17 Pro Max и плюсы. В плане автономности это одна из лучших моделей айфонов за последние несколько поколений. Я взял eSIM-версию: дешевле и батарейка больше.
Samsung Galaxy S26 Ultra для меня работает как айфон в мире Android. К нему всегда комфортно возвращаться. Мне нравятся флагманы Samsung тактильно, а еще у них одна из самых приятных оболочек — One UI. Самое главное: эти смартфоны работают предсказуемо.
В Galaxy S26 Ultra не самая лучшая камера, но по балансу всех составляющих он на высоте — это местами скучный, но в то же время крепкий, прагматичный и безотказный флагман.
Рабочий ноутбук: MacBook Air на M4
Мой главный рабочий инструмент — это MacBook Air на M4. Я стараюсь обновлять ноутбуки один раз в два поколения. Таким образом получается выгодно слить старый и не доплачивать много за новый.
Air на M4 у меня с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 гигов. Его производительности мне хватает за глаза. Впрочем, мне хватало и предыдущего Air с чипом M2, просто для нас с ним настало время двигаться дальше.
В каких сценариях используется ноутбук? В основном это работа с текстом, таблицами, презентациями и электронной почтой. Также на ноуте я монтирую 4K-видео и записываю голосовые дорожки. Иногда я использую Air для редких стримов. Со всеми этими задачами он справляется безупречно.
Смарт-часы: Apple Watch Ultra 3
Несколько лет назад я отказался от Apple Watch из-за их автономности. За это время я протестировал более 25 моделей разных смарт-часов, и оказалось, что всем им, кроме автономной работы, предложить нечего.
В этом году взял себе Apple Watch Ultra 3 и кайфую. Да, они работают всего три дня, но зато у них приятный интерфейс, большой выбор приложений и самая лучшая интеграция в экосистему Apple. А еще это единственные часы, которые ежедневно мотивируют меня закрывать все кольца активности.
Впрочем, я должен отметить, что весь прошлый год в сочетании с Galaxy S25 Ultra я использовал часы Galaxy Watch Ultra. К слову, живут они также максимум три дня, у них полный порядок с операционкой и интерфейсом, а еще они просто отлично работают в паре со смартфоном Samsung.
В случае с этими двумя примерами для меня работает принцип, что лучше всего к своему смартфону приобретать смарт-часы от того же производителя.
Наушники: у меня их много, люблю музыкуНаушники — это категория гаджетов, от которых я еще ни разу не впадал в скуку. Самое интересное разворачивается в сегменте от 3000 до 10 000 рублей. Здесь бренды очень сильно стараются удивить, и иногда это у них получается. У меня в регулярном использовании четыре пары наушников.
Наушники на каждый день: AirPods Pro 3
Если в качестве эксперимента мне придется оставить только одну модель наушников, это будут AirPods Pro 3. У них идеальное соотношение звучания и работы системы активного шумоподавления. Также в этих наушниках комфортная посадка и самое удобное управление.
Наушники для путешествий: Sony WH-1000XM6
В начале этого года я решил завести себе отдельные наушники для путешествий с длительными авиаперелетами. Делился подробно своими впечатлениями в обзоре Sony WH-1000XM6, а здесь повторюсь. Эта модель в полноразмерном сегменте для меня — образец идеального баланса между комфортной посадкой, отличным звуком и топовым шумодавом.
Sony WH-1000XM6 позволяют создать личный «пузырь тишины» и как следует выспаться в шумном самолете или поезде. Однако у них есть жирнейший минус — невероятно маркий корпус темных расцветок. Они собирают буквально все следы от рук, ушей и головы.
Наушники для тренировок: CMF Buds Pro 2
Шесть дней в неделю по часу в день я занимаюсь физкультурой на беговой дорожке. Чтобы не заливать потом свои основные наушники, у меня есть отдельная модель для физической активности — это CMF Buds Pro 2.
Рассказывал об этих наушниках в отдельном обзоре. Если кратко: они меня удивили звучанием, корпусом с крутилкой и вменяемым шумодавом. Самое главное: все это предлагается по цене в пределах 3000 рублей.
Наушники для Galaxy S26 Ultra: Samsung Galaxy Buds4 Pro
В этом случае для меня снова срабатывает принцип, что иногда в пару к своему смартфону лучше подбирать наушники от того же производителя. Galaxy Buds4 Pro — это «эйрподс» в мире Android.
Эти наушники необычно выглядят и отлично работают в сочетании с Galaxy S26 Ultra. Они максимально раскрываются именно в такой связке, поскольку используют проприетарный кодек SSC (Samsung Seamless Codec). Звучат Galaxy Buds4 Pro сбалансированно и универсально. Такой звук я вполне спокойно могу рекомендовать на широкую аудиторию.
АксессуарыВ этом разделе я собрал гаджеты, которые сложно отнести к категории основных, но я их тоже регулярно использую.
Настольные светильники Xiaomi Mi Bedside Lamp и Яндекс Эмби Лампа
Практической пользы в этих штуках почти нет, но они создают приятную атмосферу. Гаджет от Xiaomi светит разным цветом и умеет в автоматизацию, например, включаться, когда я прихожу домой.
Эмби Лампа создает всякие прикольные эффекты: лава-лампа, ночник, северное сияние и т.д. Иногда с обновлением прилетает что-то новое.
Клавиатура и трекпад Apple
Около шести лет назад я отказался от мыши. Дома MacBook у меня почти всегда используется в сложенном состоянии с внешним монитором. Поэтому я завел себе отдельный Apple Magic Trackpad и кайфую. Еще ни разу у меня не возникало потребности в мышке.
За пару лет я наигрался с механическими клавиатурами. Меня утомило их клацанье. Поэтому захотелось чего-то компактного, тихого и с коротким ходом. В этом году взял себе клавиатуру Apple. Она соответствует всем моим запросам, а еще у нее есть сканер отпечатка пальцев — можно не вводить вручную пароли.
Умная тупая колонка HomePod 2
Из «умных» колонок у меня только HomePod 2. Назвать ее чем-то с приставкой «смарт» сложно, поскольку Siri остановилась в развитии очень давно.
Однако звучит HomePod 2 отлично. Колонка мне заменяет саундбар или акустику 2.1. Удобно по AirPlay транслировать на нее музыку с iPhone, Mac или Apple TV.
Развлечения: телевизор Яндекс Станция Про, Apple TV и PlayStation 5 Slim
Пару лет назад обзавелся телевизором Яндекс Станция Про первого поколения вместо разбитого ТВ от Samsung. Первый год устройство отработало без нареканий и даже радовало голосовым управлением: «сделай погромче», «включи PlayStation» и т. д.
На второй год Алиса внезапно отупела. Она стала плохо распознавать голосовые команды, а еще появились ложные срабатывания. Все это сопровождается тормозным интерфейсом, «пропихивающим» мне приложения, которые даже не установлены. Картинка, к слову, для 2026 года у Яндекс Станции Про первого поколения уже так себе. При любом удобном случае постараюсь обновиться на что-нибудь с OLED-экраном от Samsung или LG.
Долго игнорировал факт существования приставки Apple TV. Этот гаджет мне казался каким-то бесполезным. В итоге «под давлением общественного мнения» взял устройство на тест и не смог отказаться. С приставкой любой телевизор (даже тупой) начинает работать кайфово: плавный интерфейс, поддержка AirPlay, App Store, а при желании можно и вовсе превратить Apple TV в ретроконсоль.
В 2025 году я понял, что «сделал ставку» не на ту консоль. С релиза Xbox Series X на нем не вышло ни одного достойного эксклюзива. Поэтому в прошлом году я с огромным удовольствием отправил «ящик» Microsoft на Авито и взял себе PlayStation 5. Там есть те же кроссплатформенные тайтлы, а еще Sony иногда радует редкими эксклюзивами.
Аксессуары для смартфона: Pitaka и Aulumu
К 2026 году у меня сформировался пул любимых брендов — это Pitaka и Aulumu. Первые радуют легкостью и тактильностью, а вторые — дизайном в стиле киберпанк и функциональностью.
Прочее: монитор Acer и микрофон FifineДля работы я использую старенький 32-дюймовый монитор Acer CB322QK. Ему уже шесть лет, работает без нареканий. Хочется поменять на что-нибудь той же диагонали, но с OLED.
Для записи голоса я использую микрофон Fifine AM8. Он ко мне попал случайно, но я так и не смог с ним расстаться. Он позволяет мне записывать голосовые дорожки для видео без заморочек. До Fifine я пробовал писать голос в AKG Lyra (самый отвратительный опыт) и в «петлички» DJI. Во всех случаях, особенно с «Лирой», нужно сидеть с кучей плагинов и вычищать звук. На Fifine могу записывать без каких-либо дальнейших обработок, но компрессор я все-таки перед экспортом накидываю, чтобы звук был поплотнее.
Бытовые штуки: робот-пылесос, очиститель воздуха и аэрогриль
Я также решил озвучить несколько устройств из категории бытовой техники, которые у меня дома используются регулярно. Робот-пылесос для меня стал незаменимым гаджетом для поддержки чистоты. Сейчас я использую Trouver Z60 Ultra Roller. Модель пока радует качеством сухой и влажной уборки. Плюсы: система самообслуживания (устройство требует от меня минимального участия), роликовая швабра мне показалась эффективнее дисковых аналогов и функциональное приложение.
Долго присматривался к очистителю воздуха от Xiaomi. Спрашивал отзывы владельцев и в итоге обзавелся устройством под конец 2025 года. Прибор радует ежедневно: он в автоматическом режиме быстро устраняет различные запахи, которые могут оставаться после приготовления еды, а также воздух с ним в квартире стал приятнее.
Как и в предыдущем случае, долго присматривался к аэрогрилю и интересовался отзывами реальных пользователей. Сейчас у меня Dreame Tasti Airfryer DZ30 — для семьи из пары человек он может показаться великоват, но в целом система с двумя контейнерами оказалась удобной для одновременного приготовления разных блюд. Еда в аэрогриле получается очень вкусной.