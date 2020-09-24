Predator Thronos Air

Компания Acer представила на российском рынке геймерскую капсулу Predator Thronos Air. Это механизированная «кабина» для пользователей, которым мало ПК и монитора, чтобы почувствовать погружение в мир игр. Predator Thronos Air позволяет играть на широкоформатном изогнутом 49-дюймовом мониторе, подключенном к новейшей сборке геймерского ПК Predator Orion 5000 с аксессуарами Predator.

Игровое кресло обладает фирменным агрессивным дизайном Predator — чёрный цвет корпуса с яркими голубыми или белыми акцентами и настраиваемой светодиодной подсветкой. Все элементы Thronos Air крепятся к прочну стальному каркасу, который придаёт конструкции устойчивость. Для расслабления в новинке предусмотрена возможность откинуть спинку кресла на 130 градусов и наслаждаться происходящим на огромном экране. Кресло обладает настраиваемыми подлокотниками, подставкой для мыши и клавиатуры, а также специальным крючком для размещения гарнитуры и подставкой для стаканов.

На консоли перед креслом установлен сверхширокоформатный монитор Acer Nitro EI491CRPbmiiipx с изогнутым экраном, обладающим разрешением DFHD (3840×1080 пикселей) и матрицей VA с 90-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. На платформе за креслом размещено «сердце» Thronos Air — игровой ПК Orion 5000, оборудованный современными комплектующими. В него установлен процессор Intel Core i9 10900К, видеокарта nVidia GeForce RTX2080Ti с 11 Гб видеопамяти и поддержкой технологии трассировки лучей, 64 Гб ОЗУ, жёсткий диск ёмкостью 3 Тб и твердотельный накопитель M.2 PCIe ёмкостью 1 Тб. В комплект новинки входит набор игровых аксессуаров, включая клавиатуру Predator Aethon 300 с механическими переключателями Cherry MX Blue и светодиодной подсветкой, 7-кнопочную мышь Predator Cestus 330, оборудованную сенсором с 16 000 DPI, и проводную гарнитуру Predator Galea 350 с поддержкой объёмного звука 7.1.
Игровое кресло Predator Thronos Air доступно для предзаказа на сайте Aceronline.ru по цене 1 999 999 рублей. 


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