Компания Acer представила на российском рынке геймерскую капсулу Predator Thronos Air. Это механизированная «кабина» для пользователей, которым мало ПК и монитора, чтобы почувствовать погружение в мир игр. Predator Thronos Air позволяет играть на широкоформатном изогнутом 49-дюймовом мониторе, подключенном к новейшей сборке геймерского ПК Predator Orion 5000 с аксессуарами Predator.
Игровое кресло обладает фирменным агрессивным дизайном Predator — чёрный цвет корпуса с яркими голубыми или белыми акцентами и настраиваемой светодиодной подсветкой. Все элементы Thronos Air крепятся к прочну стальному каркасу, который придаёт конструкции устойчивость. Для расслабления в новинке предусмотрена возможность откинуть спинку кресла на 130 градусов и наслаждаться происходящим на огромном экране. Кресло обладает настраиваемыми подлокотниками, подставкой для мыши и клавиатуры, а также специальным крючком для размещения гарнитуры и подставкой для стаканов.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Но что здесь стоит два миллиона?