



































Компания ASUS представила новые игровые продукты серии Republic of Gamers (ROG), в том числе видеокарты ROG Strix GeForce RTX 30, мониторы ROG Swift PG329Q, ROG Swift 360Hz PG259QN и ROG Swift 360Hz PG259QNR, маршрутизатор ROG Rapture GT-AXE11000, клавиатуру ROG Strix Scope RX, компактную мышь ROG Keris Wireless, гарнитуру ROG Delta S и коврик ROG Scabbard II с нанопокрытием, защищающим от влаги, жира и пыли.Видеокарты серии ROG Strix GeForce RTX 30 наделены системой охлаждения, соответствующей требованиям графических процессоров NVIDIA с микроархитектурой Ampere. Под кожухом кулера находятся три вентилятора Axial-tech с увеличенным числом лопастей. 13 лопастей и широкое ограничительное кольцо центрального вентилятора способствуют увеличению статического давления, под которым воздушный поток ударяется в теплорассеиватель. Вентиляторы по краям имеют по 11 лопастей, а их кольцо-ограничитель сделано тоньше, чтобы обеспечить больший приток воздуха с боков. Для уменьшения турбулентности воздуха центральный вентилятор вращается в противоположном по отношению к двум другим направлении.Тепло от компонентов видеокарты переходит в радиатор, что способствует улучшенному отводу тепла от графического чипа. Пара разъемов FanConnect II служит для подключения корпусных вентиляторов с ШИМ-регулировкой, чья скорость меняется в зависимости от температуры центрального или графического процессора. Это решение дает больше возможностей по организации охлаждения компьютера. Также имеется аппаратный переключатель двух профилей BIOS, с помощью которого выбирается режим работы видеокарты — «производительный» или «малошумный». Если видеокарта не будет получать достаточно электричества от блока питания, загорится красный предупреждающий индикатор.Работу встроенного элемента подсветки можно настроить с помощью приложения Armoury Crate. Обратная сторона устройства прикрыта металлической пластиной с широким вентиляционным отверстием, которое служит для того, чтобы горячий воздух не возвращался к кулеру, а выбрасывался наружу. Под графическим чипом располагается усилительная пластина, предотвращающая деформацию печатной платы.ROG Swift 360Hz PG259QN и PG259QNR — мониторы для киберспорта. Частота обновления их экрана достигает 360 Гц — на 50% выше, чем у популярных 240-герцевых моделей. 24,5-дюймовый экран с разрешением 1920×1080 пикселей выполнен на базе IPS-матрицы с откликом в 1 миллисекунду и совместимостью с HDR10 и NVIDIA G-Sync.Кроме того, в мониторе ROG Swift 360Hz PG259QNR реализована технология Reflex Latency Analyzer, которая служит для измерения задержки между действием игрока (например, щелчком мыши) и отображением результата этого действия (например, выстрела из оружия) на экране. Ранее для таких измерений потребовалось бы дорогостоящее оборудование.В комплект поставки монитора ROG Swift 360Hz PG259QNR входит монтажный кронштейн ROG Desk Mount Kit, с помощью которого можно сэкономить место на компьютерном столе. Замена стандартной подставки на кронштейн осуществляется за три шага, а его крепление подходит для столешниц толщиной до 80 мм.ROG Swift PG329Q — 32-дюймовый игровой монитор с разрешением 2560×1440 пикселей, частотой обновления 175 Гц, быстрой IPS-матрицей, сертификацией NVIDIA G-SYNC Compatible и временем отклика в 1 миллисекунду. В мониторе реализована технология квантовых точек, фабричная калибровка цветопередачи, расширенный динамический диапазон (сертификация DisplayHDR 600) и большой цветовой охват (98% DCI-P3 и 160% sRGB). Технология ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) устраняет смазывание изображения в динамичных игровых сценах без отключения адаптивной синхронизации.ROG Strix XF 120 — это универсальный 120-миллиметровый вентилятор с 4-контактным разъемом, регулировкой методом широтно-импульсной модуляции и оптимизированным акустическим профилем при работе во всем диапазоне скоростей. Вентилятор создает воздушный поток силой 62,5 CFM и статическое давление в 3,07 мм H2O, что позволяет использовать его в составе процессорного кулера или как корпусный. Уменьшенный размер ступицы и аэродинамически продуманная форма лопастей и рамы способствуют снижению турбулентности и усилению воздушного потока. Благодаря магнитному подшипнику вентилятор ROG Strix XF 120 может проработать до 400 тысяч часов и обладает низким уровнем шума. Диапазон скоростей вращения — от 250 до 1800 оборотов в минуту.ROG Rapture GT-AXE11000 — первый в мире маршрутизатор стандарта Wi-Fi 6E, обеспечивающий еще большую пропускную способность. Эта трехдиапазонная модель работает на скоростях до 11000 Мбит/с, а скорость проводного интернет-соединения достигает 2 Гбит/с за счет объединения двух WAN-интерфейсов. Антенная конфигурация 4×4 и проводной порт локальной сети с пропускной способностью 2,5 Гбит/с отвечают за передачу данных на скорости более 1 гигабита в секунду как по проводной, так и по беспроводной сети.Для эффективной обработки больших объемов передаваемых данных маршрутизатор снабжен четырехъядерным 64-битным процессором с частотой 1,8 ГГц и памятью объемом 1 гигабайт, а для расширения зоны покрытия и повышения качества сигнала в нем применяется 6-гигагерцевый усилитель.Стандарт Wi-Fi 6E позволяет использовать частотный диапазон 6 ГГц, пропускная способность которого в три раза превышает возможности диапазона 5 ГГц. В него добавлено семь новых 160-мегагерцевых каналов к тем, что прописаны в стандарте Wi-Fi 6. Благодаря отсутствию помех от беспроводных устройств предыдущих поколений, стандарт Wi-Fi 6E позволит совместимому с ним оборудованию работать на высоких скоростях.ROG Strix Scope RX — это первая механическая игровая клавиатура с подсветкой, в которой применены оптико-механические переключатели ROG RX Red. Благодаря особой конструкции их основания, светодиод излучает свет во все стороны. Клавиши отличаются моментальным срабатыванием, а специальный стабилизационный механизм устраняет их дрожание при нажатии. Ресурс клавиши — 100 миллионов нажатий.Верхняя панель клавиатуры ROG Strix Scope RX изготовлена из металлического сплава. По водо- и пыленепроницаемости она соответствует стандарту IP56. Для удобства управления в шутерах от первого лица клавиша Control увеличена в размере. Клавиша Stealth моментально скрывает открытые приложения и отключает звук, а специальный переключатель обеспечивает смену режима работы верхнего ряда клавиш — мультимедийные или функциональные.У клавиатуры имеется «сквозной» порт USB 2.0, к которому можно подключить мобильный гаджет для подзарядки или еще одно периферийное устройство, например USB-накопитель. Она украшена подсвечиваемым логотипом ROG и поддерживает световые эффекты. Для создания профилей с настройками, программирования клавиш, записи макросов и отслеживания данных аппаратного мониторинга во время игры служит приложение Armoury Crate.ROG Keris Wireless — это игровая мышь весом 79 г с подключением по различным интерфейсам — радиоканал 2,4 ГГц, Bluetooth LE или USB. Сенсор мыши обладает чувствительностью в 16 000 точек на дюйм, а в основных кнопках применяются переключатели ROG Micro Switch с позолоченными контактами. Благодаря особой конструкции слотов, переключатели можно заменять другими. Основные кнопки мыши сделаны из долговечного пластика, а на нижней панели имеются закругленные ножки из тефлона, гарантирующие плавное скольжение по любому коврику. ROG Keris Wireless поставляется со сменными боковыми кнопками разных цветов, позволяющими персонализировать ее внешний вид. Мышь снабжена мягким кабелем, который не будет стеснять движения во время игры.ROG Delta S — игровая гарнитура с аудиокодеком ESS 9281, четверным ЦАПом и поддержкой воспроизведения файлов в аудиофильском формате Master Quality Authenticated. За звук отвечают динамики ASUS Essence с герметичными акустическими камерами, а для улучшения голосовой связи используется функция интеллектуального шумоподавления. Гарнитура ROG Delta S весит 300 г и обладает D-образными амбушюрами ROG Hybrid. Интерфейс USB-C позволяет подключать ее к компьютерам, игровым консолям и мобильным гаджетам. Встроенная полноцветная подсветка кольцевой формы гибко регулируется и может синхронизироваться с другими устройствами, совместимыми с технологией Aura Sync. Один из визуальных эффектов — мерцание в такт звукам голоса пользователя.ROG Scabbard II — это коврик большого размера, на котором можно с разместить клавиатуру, мышь и другие игровые аксессуары. Он сделан из ткани со специальным нано-покрытием, устойчивым к влаге, жиру и пыли, он предлагает идеальную поверхность для работы мышкой. Края коврика прострочены, чтобы предотвратить растрепывание, а для устойчивости он снабжен противоскользящим резиновым основанием.