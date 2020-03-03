Black Shark наделала много шума в сегменте геймерских смартфонов, представив свое первое устройство в 2018 году, а потом в 2019 году бренд поднял планку качества своим Black Shark 2. Компания решила не останавливаться и сегодня анонсировала Black Shark 3 и 3 Pro.Как и следовало ожидать от флагмана 2020 года, серия Black Shark 3 работает на процессоре Snapdragon 865 с поддержкой сетей пятого поколения. Помимо этого, пользователям также получат систему жидкостного охлаждения, которая необходима для стабильной работы в требовательных играх.Смартфоны также выделяются благодаря своим возможностям зарядки с помощью специального магнитного порта на задней панели мощностью 65 Вт. Black Shark 3 укомплектован батареей емкостью 4720 мАч, а Pro-версия получила аккумулятор на 5000 мАч. По словам производителя, для достижения 50% емкости требуется всего 12 минут, а для полной зарядки необходимо 38 минут.Новинки также различаются характеристиками дисплеев. У Black Shark 3 OLED-экран с диагональю 6,67 дюймов и разрешением FHD+, а у Pro-версии 7,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3 120 x 1 440. Оба смартфона обещают рекордно низкую задержку, которая составляет всего 24 миллисекунды.К сожалению, Black Shark решила не пошла по стопам Asus ROG Phone 2 и Galaxy S20 в плане частоты обновления экрана 120 Гц, оба смартфона поддерживают 90 Гц. Новинки также получили специальный чип MEMC для интерполяции контента до 90 кадров в секунду.Что касается других характеристик, которые тоже заслуживают внимания — тройной модуль камеры (64-мегапиксельная основная, 13-мегапиксельная сверширокоугольная и 5-мегапиксельный датчик глубины), 20-мегапиксельная селфи-камера, 3,5 мм порт для наушников, фронтальные стереодинамики, USB-C, хранилище UFS 3.0 и оперативная память LPDDR5 RAM.Помимо этого, Black Shark 3 Pro также получил две так называемые мастер-кнопки, которые расположенные на торце корпуса, они очень сильно напоминают кнопки-бамперы геймпадов. Также оба смартфона предлагают специальные возможности для геймеров, устройства оснащены четырьмя чувствительными к давлению зонами на экранах, что даёт дополнительные возможности в играх.Black Shark 3 поступит в продажу в Китае 3 марта, а Pro-версия будет доступна, начиная с 10 марта. Что касается китайских цен, то модель 8 ГБ / 128 ГБ оценена в 501 доллар, стоимость варианта 12 ГБ / 128 ГБ составит 544 доллара, 12 ГБ / 256 ГБ — 573 доллара. Ценник Pro-версии в варианте 8 ГБ / 256 ГБ начинается с 673 долларов и 716 долларов за 12 ГБ / 256 ГБ.