Накануне открытия выставке CES 2020 компания Acer представила несколько новых устройств. Среди анонсированных новинок — ноутбуки с сенсорными экранами, мониторы, а также очень интересный гибрид.



Spin 3 и Spin 5







Ноутбуки Spin 3 и Spin 5 получили апгрейд — теперь они оснащаются процессорами Intel Core десятого поколения. Оба устройства обладают поворотной конструкцией и поддержкой активного стилуса.



В Spin 3 используется 14-дюймовый сенсорный экран с разрешением Full HD и соотношением сторон 16:9, процессор Intel Core i3 или i7, различные порты (два USB 3.1 Gen 1, два Thunderbolt 3 с разъёмами USB Type-C, 3,5-мм аудиовыход, HDMI 2.0, слот для microSD) и аккумулятор на 12 часов работы.







В Spin 5 установлен 13,5-дюймовый экран с разрешением Quad HD и соотношением сторон 3:2, процессор Intel Core i5 или i7, до 16 ГБ оперативной памяти, NVMe-накопитель 1 ТБ, различные порты (два USB 3.1 Gen 1, один Thunderbolt 3 с разъёмом USB Type-C, 3,5-мм аудиовыход, HDMI 2, слот для microSD), сканер отпечатков пальцев и аккумулятор на 15 часов работы.



CG552K







Тонкорамочный 55-дюймовый монитор с матрицей OLED, разрешением 4K, яркостью 400 нит, 98,5-процентным охватом спектра DCI-P3 и частотой обновления изображения 120 Гц. Он обладает целой россыпью портов для подключения к компьютеру и другим устройствам: три HDMI 2.0, DisplayPort v1.4, USB Type-C и два USB Type-A. Внутри также размещены 10-ваттные динамики.



Acer будет продавать этот монитор начиная с апреля за 2999 долларов.



Predator X32 и Predator X38







Predator X32 — 32-дюймовый игровой монитор с разрешением 4K, частотой обновления 144 Гц, яркостью 1440 нит, поддержкой NVIDIA G-Sync Ultimate и сертификацией по стандарту VESA DisplayHDR 1400. Среди портов — три HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и четыре USB Type-C. Мощность встроенных динамиков — 4 ватта.







Predator X38 — 37,5-дюймовый изогнутый игровой монитор с разрешением UWQHD+ (3840×1600 пикселей), частотой обновления 175 Гц, поддержкой NVIDIA G-Sync Ultimate и сертификацией по стандарту VESA DisplayHDR 1400. Среди портов — три HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и четыре USB Type-C. Мощность встроенных динамиков — 7 ватт.



Predator X32 будет стоить 3599 долларов, а Predator X38 — 2399 долларов.



ConceptD 7 Ezel и ConceptD 7 Ezel Pro







Это гибриды, в которых сочетаются возможности десктопа, ноутбука и планшета. Они оснащены сенсорным экраном диагональю 15,6 дюйма с разрешением 4K, процессом Intel десятого поколения и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060 или 2080i (у модели Pro — вплоть до чипа Intel Xeon и графики NVIDIA Quadro RTX Studio). В комплектацию входит стилус для рисования.



Гибрид можно располагать в разных режимах — как настольную рабочую станцию, портативное устройство, мультимедийный «комбайн» или инструмент для творчества. ConceptD 7 Ezel будет стоить в США от 2699 долларов, а ConceptD 7 Ezel Pro — от 3099 долларов. Дата начала продаж неизвестна.



ConceptD 700







Рабочая станция с процессором Intel Xeon E и видеокартой NVIDIA Quadro RTX 400 и тремя кулерами и другой мощной начинкой. Уровень шума от кулеров не превышает 40 децибел.







