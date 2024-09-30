Гибридный iPad со встроенной колонкой HomePod и Apple Intelligence выйдет в двух версиях

Фархад
HomeTV // cultofmac

В новом выпуске рассылки Power On журналист Марк Гурман из Bloomberg рассказал о некоторых новых подробностях будущих продуктов Apple для умного дома. Если коротко: мы получим две версии аналога Яндекс Станции Дуо Макс уже совсем скоро.

По данным Гурмана, Apple готовит недорогую версию смарт-дисплея с кодовым названием J490 и более премиальную модель с роботизированной рукой и большим дисплеем под кодовым названием J595. Предполагается, что оба устройства будут поддерживать функции Apple Intelligence, а также работать на новой операционной системе homeOS. При этом новая операционка станет логичным продолжением tvOS, а в будущем Apple вовсе объединит их.

Ранее портал 9to5Mac раскрыл некоторые другие особенности бюджетного смарт-дисплея Apple. Например, чип A18, который потребуется для обработки задач Apple Intelligence, квадратный дисплей, камера для FaceTime, а также функция распознавания жестов. Эта версия должна выйти уже весной 2025 года. 

Марк Гурман отмечает, что такой смарт-дисплей сможет запускать нативные приложения Apple, включая «Календарь», «Заметки» и «Дом». А интерфейс будет оптимизирован для управления приложениями умного дома и быстрого просмотра информации о статусе других гаджетов.

Топовая модель линейки с роботизированной рукой будет стоить более $1000. Во всяком случае, так считает Гурман. Оба этих продукта помогут вынести Apple Intelligence за рамки iPhone, iPad и Mac.

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Источник:
9to5Mac
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