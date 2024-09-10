Главную фишку iPhone 16 уже разнесли. Пользоваться ей просто больно

Артем
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Один из ведущих техноблогеров «Ютуба» покрутил в руках новый iPhone и рассказал, почему новая клавиша — неудобная пустышка.

Вчера, 9 сентября, состоялась ежегодная презентация Apple, где представили линейку iPhone 16 и iPhone 16 Pro, юбилейные часы Apple Watch Series 10 и наушники AirPods 4. Автор канала Mrwhosetheboss с 19 млн активных подписчиков побывал на ивенте, где смог оценить все особенности новинок. Но далеко не все из них оказались нужными.

Одной из них стала сенсорная клавиша Camera Control, расположенная на правой грани смартфона, чуть ниже кнопки блокировки. Это быстрый запуск камеры и удобный доступ к ее настройкам, во всяком случае так считает Apple.

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По сути, клавиша захвата не привносит ничего нового и дублирует уже имеющиеся функции. И если настройке зума одной рукой еще можно найти применение, то выбором экспозиции и стиля фото будут пользоваться лишь 2% пользователей, считает блогер. 

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Также на презентации в преимущества записали ручную фокусировку в одно касание, с чем камера айфона и без того неплохо справляется. Но мы уже привыкли к тому, что нам не нужно думать об этом — система сама все делает за нас. А поскольку Apple старается придерживаться философии простоты и отточенности своих продуктов, то такие лишние движения вызывают некоторые противоречия. 

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Кроме того, само расположение кнопки вызывает вопросы. В эпоху вертикальной съемки, мы приспособились управляться одной рукой, но Camera Control посажена так низко, что пользоваться ею буквально больно, а в горизонтальном режиме просто невозможно. Конечно, натренироваться можно, но рано или поздно такие игры могут завершиться падением устройства на асфальт. 
«Да, кнопка позволяет лучше управлять настройками, но это выглядит как какая-то странная функция, несвойственная Apple», — подытожил блогер.

Ранее мы рассказывали, как управлять кнопкой Camera Control и что она умеет.
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Источник:
YouTube
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Комментарии

Anatoly076
+278
Anatoly076
Еще бы шторку для камер вернули бы, как у линейки Sony Ericsson K и W!!! Может потом прикрутят что-нибудь функциональное.

В принципе меня вместо выреза островок устраивал, но с последними обновлениями туда перестал уходить Яндекс , показывая время в пути. Плеер только остался.

Короче я думал, что туда могло уйти все что связано с временем. Например будильник когда не отменяешь а смахиваешь и включается таймер до повторного срабатывания. Туда можно было бы поселить трекер и выводить количество шагов например в день в виде циферки. Температуру на улице например и значок солнца, дождя и т.д. Считай встроенный СЕРВИСНЫЙ виджет.

Такая же фигня и с этой кнопкой. Тач пойди туда вернуть можно было, на нормальном уровне по высоте. Ну или функцию возврата для браузера какую-нибудь, когда на Максе не удобно смахивать от края дисплея. Открытие последнего приложения, чтобы миновать диспетчер запущенных (через нижнюю шторку). Типа из одного скопировал что-нибудь смахнул вверх, попал в предыдущее приложение и вставил. Короче никому это не надо, впихнули за 200$ чего-то и погнали!
час назад в 13:55
#
tellurian
+1780
tellurian
Если телефон держать горизонтально и двумя руками, то и кнопка не нужна совсем. Есть экранная и кнопки громкости.
час назад в 14:43
#
tellurian
+1780
tellurian
Если человек левша?
Посмотрел видео работы, не всем будет удобно. Проще через экран. Имхо
В целом надо пробовать. Пока не пробовал не понятно нужна она или нет.
час назад в 14:50
#
+345
d’Autriche tellurian
У левшей правые конечности атрофированы?
54 минуты назад
#
tellurian
+1780
tellurian d’Autriche
Некоторые вещи делают иначе. У меня дочь левша и пользуется гаджетами не так как я.
53 минуты назад
#
kardigan
+3707
kardigan tellurian
Этот чел не понимает .. левой , или правой!😄
40 минут назад
#

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