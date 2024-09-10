Главную фишку iPhone 16 уже разнесли. Пользоваться ей просто больно

Один из ведущих техноблогеров «Ютуба» покрутил в руках новый iPhone и рассказал, почему новая клавиша — неудобная пустышка.
Вчера, 9 сентября, состоялась ежегодная презентация Apple, где представили линейку iPhone 16 и iPhone 16 Pro, юбилейные часы Apple Watch Series 10 и наушники AirPods 4. Автор канала Mrwhosetheboss с 19 млн активных подписчиков побывал на ивенте, где смог оценить все особенности новинок. Но далеко не все из них оказались нужными.
Одной из них стала сенсорная клавиша Camera Control, расположенная на правой грани смартфона, чуть ниже кнопки блокировки. Это быстрый запуск камеры и удобный доступ к ее настройкам, во всяком случае так считает Apple.
По сути, клавиша захвата не привносит ничего нового и дублирует уже имеющиеся функции. И если настройке зума одной рукой еще можно найти применение, то выбором экспозиции и стиля фото будут пользоваться лишь 2% пользователей, считает блогер.
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Также на презентации в преимущества записали ручную фокусировку в одно касание, с чем камера айфона и без того неплохо справляется. Но мы уже привыкли к тому, что нам не нужно думать об этом — система сама все делает за нас. А поскольку Apple старается придерживаться философии простоты и отточенности своих продуктов, то такие лишние движения вызывают некоторые противоречия.
Кроме того, само расположение кнопки вызывает вопросы. В эпоху вертикальной съемки, мы приспособились управляться одной рукой, но Camera Control посажена так низко, что пользоваться ею буквально больно, а в горизонтальном режиме просто невозможно. Конечно, натренироваться можно, но рано или поздно такие игры могут завершиться падением устройства на асфальт.
«Да, кнопка позволяет лучше управлять настройками, но это выглядит как какая-то странная функция, несвойственная Apple», — подытожил блогер.
Ранее мы рассказывали, как управлять кнопкой Camera Control и что она умеет.