Главные претенденты на звание народных флагманов: Xiaomi 14T и 14T Pro представлены официально

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Сегодня, 26 сентября, компания Xiaomi официально представила свои осенние флагманские смартфоны Xiaomi 14T и 14T Pro. Они практически идентичны прошлогодним моделям, но предлагают улучшенные дисплеи, новые камеры и чипы MTK.Обе новинки оснащены 6,67-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 4000 нит. Главное различие — слегка изогнутая задняя панель у 14T Pro и плоская у 14T.Xiaomi 14T Pro получил топовый чип MediaTek Dimensity 9300+ с 12/16 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. На задней панели расположены три камеры с основным 1/1.31-дюймовым сенсором Light Fusion 900 на 50 Мп, зум-камерой на 50 Мп и сверхширокоугольным объективом на 12 Мп. Разрешение селфи-камеры составляет 32 Мп.Также старшая модель серии предлагает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки до 120 Вт и беспроводной до 50 Вт.Xiaomi 14T слегка отличается по набору камер. Тут используется меньший 1/1,56-дюймовый сенсор Sony IMX906 на 50 Мп, телевик на 50 Мп и сверхширокоугольная камера на 12 Мп. Ещё в этой модели установлен чип MediaTek Dimensity 8300-Ultra и отсутствует беспроводная зарядка, а по проводу он поддерживает максимум в 67 Вт.Вдобавок обе модели получили влагозащиту IP68, операционку HyperOS с расширенным ИИ и встроенные функции Google Gemini.Цены на Xiaomi 14T стартуют с 650 евро за версию 12/256 ГБ, а Xiaomi 14T Pro стоит от 800 евро за модель 12/256 ГБ.