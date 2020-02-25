Одному из крупнейших акционеров Apple Уоррену Баффетту надоело пользоваться кнопочкой раскладушкой. Он отказался от неё и перешёл на новую модель от Apple, о чём рассказал телеканалу CNSC.
Уоррену Баффетту 89 лет, он занимает третью строчку в рейтинге Forbes с состоянием 87,5 миллиардов долларов США. Ему принадлежит 5,6% акций Apple на 72,8 млрд долларов.
До недавних пор Баффетт пользовался телефоном Samsung Haven, который был выпущен в 2010 году и выглядит так:
Баффетт сказал, что навсегда избавился от этого аппарата и перешёл на iPhone 11, не уточнив конкретную модель (базовая, 11 Pro или 11 Pro Max). Он не покупал смартфон самостоятельно, а получил его в подарок. Несколько человек дарили айфоны Баффетту, включая Тима Кука, главу Apple. В 2018 году Кук говорил на канале Bloomberg TV, что лично слетал бы в Омаху, где живёт миллиардер, чтобы оказать ему техническую поддержку и помочь перейти с обычного сотового телефона на новый айфон.
Баффетт признался, что не пользуется никакими функция iPhone, кроме одной — возможностью совершать звонки. У него также есть iPad, но он использует его лишь для того, чтобы читать новости о компаниях и следить за котировками акций.
24 февраля фондовые рынки США закрылись падением индексов — индекс Dow Jones сократился на 3,56%, а индекс S& P 500 — на 3,35%. Паника связана с опасением инвесторов, что распространение коронавируса COVID-19 из Китая негативно повлияет на мировую экономику. Акции Apple за один день подешевели на 4,75%, а состояние Баффетта снизилось на 2,7 миллиарда долларов.
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