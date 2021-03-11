MIUI 12.5

Компания Xiaomi выпустила бета-версию MIUI 12.5 ещё примерно для двух десятков смартфонов, которые выпускаются под брендами Xiaomi, Redmi и Poco. Этот апдейт доступен за пределами Китая.

До 31 марта подать заявку на получения бета-версии MIUI 12.5 могут обладатели следующих устройств:

  • Mi 11
  • Mi 10 Pro
  • Mi 10
  • Mi 10 Lite
  • Mi 9
  • Mi 9T Pro
  • Mi Note 10 Lite
  • Mi 9 SE
  • Mi 9 Lite
  • Redmi K20 Pro
  • Redmi Note 10 Pro
  • Redmi Note 10 Pro
  • Redmi Note 10 Pro Max
  • Redmi Note 9T
  • Redmi Note 9S
  • Redmi Note 9 Pro
  • Redmi 9 Power
  • Redmi Note 8 Pro
  • Redmi Note 8T
  • Poco F2 Pro
  • Poco M3
  • Poco X2

С конца 2020 года Xiaomi тестирует MIUI 12.5 на нескольких десятках моделей смартфонов. Параллельно с этим независимые энтузиасты продолжают модифицировать китайскую бета-версию MIUI 12.5, делая из неё глобальную. Они вырезают из оболочки приложения, которые могут пригодиться только в Китае, добавляют поддержку дополнительных языковых пакетов (помимо китайского и английского), а также внедряют сервисы и приложения Google.

Обновление MIUI 12.5 должно стать одним из самых крупных в истории Xiaomi. В рамках подготовки к его выпуску компания специально возобновила глобальную программу бета-тестирования, благодаря чему пробные версии обновления можно установить не только в Китае, но и в других странах мира.


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