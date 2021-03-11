Компания Xiaomi выпустила бета-версию MIUI 12.5 ещё примерно для двух десятков смартфонов, которые выпускаются под брендами Xiaomi, Redmi и Poco. Этот апдейт доступен за пределами Китая.
До 31 марта подать заявку на получения бета-версии MIUI 12.5 могут обладатели следующих устройств:
- Mi 11
- Mi 10 Pro
- Mi 10
- Mi 10 Lite
- Mi 9
- Mi 9T Pro
- Mi Note 10 Lite
- Mi 9 SE
- Mi 9 Lite
- Redmi K20 Pro
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 10 Pro Max
- Redmi Note 9T
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi 9 Power
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 8T
- Poco F2 Pro
- Poco M3
- Poco X2
С конца 2020 года Xiaomi тестирует MIUI 12.5 на нескольких десятках моделей смартфонов. Параллельно с этим независимые энтузиасты продолжают модифицировать китайскую бета-версию MIUI 12.5, делая из неё глобальную. Они вырезают из оболочки приложения, которые могут пригодиться только в Китае, добавляют поддержку дополнительных языковых пакетов (помимо китайского и английского), а также внедряют сервисы и приложения Google.
Обновление MIUI 12.5 должно стать одним из самых крупных в истории Xiaomi. В рамках подготовки к его выпуску компания специально возобновила глобальную программу бета-тестирования, благодаря чему пробные версии обновления можно установить не только в Китае, но и в других странах мира.
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