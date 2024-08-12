Глоток свежего воздуха: Apple всё-таки выпустит первый iPhone Air в следующем году

Фархад
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Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман поделился некоторыми подробностями о самом необычном смартфоне Apple — iPhone 17 Slim. Эту модель часто обсуждают в сети в последние несколько недель, но теперь её начали официально подтверждать проверенные источники.

Гурман уверен, что Apple назовёт девайс iPhone 17 Air, а не Slim. В своей рассылке Power On он также напомнил, что компания начала экспериментировать с четвёртым смартфоном в каждой серии в 2020 году с выпуском iPhone 12 mini. Увы, компактная модель провалилась, а спустя два года её заменили на Plus-версию. Как выяснилось, эта модель также не пользуется большим спросом, поэтому Apple снова изменит стратегию, перейдя на тонкие премиальные смартфоны.

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Ранее стало известно, что что предполагаемый iPhone 17 Air получит 6,6-дюймовый AMOLED-дисплей, одну камеру на задней панели и полностью алюминиевый корпус с толщиной около 5 мм. Нечто похожее мы уже видели в iPad Pro M4.

По словам Гурмана, новая модель предназначена для тех, «кто ищет что-то более шикарное, чем стандартный iPhone, но при этом не нуждается в производительности, размере экрана или камерах моделей Pro».

Ждём релиза линейки iPhone 17 в сентябре 2025 года. А пока готовимся к анонсу линейки iPhone 16 и юбилейных Apple Watch X.
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Источник:
9to5Mac
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