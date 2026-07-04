Google нашла гениальное применение старым смартфонам. Их можно не выбрасывать и не уничтожать!
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Компания Google совместно с исследователями Калифорнийского университета в Сан-Диего (UCSD) разрабатывает проект Phone Cluster Computing, который позволит превращать старые смартфоны в вычислительные серверы. Проект стартовал по инициативе Дженнифер Суитцер, бывшей аспирантки UCSD, а ныне постдокторанта Google. Учёные планируют к осени 2026 года запустить экспериментальный дата-центр из 2000 списанных смартфонов Google Pixel. Производительность кластера из 2000 устройств будет сопоставима с 50 традиционными серверами.
Принцип работы Phone Cluster Computing заключается в извлечении материнских плат из старых смартфонов с последующим объединением их в кластеры. Экран, батарея, корпус и камеры удаляются, поскольку они не нужны для серверных задач, а батареи представляют пожарную опасность в дата-центрах. Вместо Android на платы устанавливается полноценный дистрибутив Linux, что превращает их в универсальные вычислительные узлы. Кластеры из 25-50 плат управляются через Kubernetes, что позволяет автоматизировать развёртывание и масштабирование приложений.
Проект нацелен на сокращение электронных отходов и снижение углеродного следа, связанного с производством новых чипов. Материнские платы смартфонов несут до 50% «воплощённого углерода» — выбросов, возникающих при производстве оборудования. По данным исследований, однопоточная производительность современных мобильных процессоров сопоставима или даже превосходит серверные аналоги, а кластер из 25-50 смартфонов по вычислительной мощности равен одному серверу. Экспериментальный кластер из 20 устройств уже успешно обрабатывал пиковые нагрузки для группы из 75 студентов, а система из 2000 смартфонов будет использоваться для поддержки университетских курсов по параллельным вычислениям и системному программированию.
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