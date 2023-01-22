Google не признаёт серьёзный брак Pixel 7 Pro и заряжает владельцам космическую цену за ремонт

Фархад

Pixel 7

В прошлом месяце мы рассказывали о массовом браке в смартфонах Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro — по словам владельцев устройств, стёкла на камерах буквально рассыпаются даже при бережном обращении.

Теперь стало известно, что Google отказывается ремонтировать стёкла по бесплатно. Пользователь Reddit под ником rsaxena699 рассказал, что представители компании зарядили за ремонт $400. Для справки новый Pixel 7 в США стоит $600, что всего на $200 дороже замены стекла камеры.

Pixel 7 Pro

Другие пользователи также недовольны тем, что Google не признаёт своей вины, отрицает конструктивный недочёт и просит за ремонт деньги.

Сама компания пока воздерживается от официальных комментариев.

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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

Mers
+4278
Mers
Ппц, ни хуа-хуа заломили.
Сегодня в 16:02
#
+4515
Carter_Mayers
Реально проще новый купить, но раз брак имеет место быть, то не факт что в другом такого не будет
Сегодня в 16:21
#
+4204
Gabriel
В итоге сколько обращений в общем?
Если такой бардак имеет массовость то гуглу нужно что-то делать с этим
Если случаи единичные, то нужно разбираться с каждым в отдельности.
Не приятно конечно как бы оно не выглядело.
Сегодня в 16:35
#
tellurian
+4956
tellurian
Надо коллективный иск пользователям зарядить.
Сегодня в 19:39
#