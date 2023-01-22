Google не признаёт серьёзный брак Pixel 7 Pro и заряжает владельцам космическую цену за ремонт

В прошлом месяце мы рассказывали о массовом браке в смартфонах Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro — по словам владельцев устройств, стёкла на камерах буквально рассыпаются даже при бережном обращении.
Теперь стало известно, что Google отказывается ремонтировать стёкла по бесплатно. Пользователь Reddit под ником rsaxena699 рассказал, что представители компании зарядили за ремонт $400. Для справки новый Pixel 7 в США стоит $600, что всего на $200 дороже замены стекла камеры.
Другие пользователи также недовольны тем, что Google не признаёт своей вины, отрицает конструктивный недочёт и просит за ремонт деньги.
Сама компания пока воздерживается от официальных комментариев.
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